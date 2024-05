20 empresas solidarias reforman el centro de acogida de Cáritas en Ibiza

Cuenta Antonio Domenech, CEO de Vibra Hotels, que en la tercera planta del Obispado se obró durante los últimos ocho meses un milagro: albañiles, electricistas, fresadores o carpinteros iban a trabajar allí sonrientes, lo cual, ya saben, es poco frecuente. También fue testigo este empresario hotelero de otro hecho inusual: las 20 empresas a las que en septiembre de hace un año pidió que colaborasen de manera altruista en un proyecto, acabaron haciendo más de lo que les pidió. Y sin rechistar. El proyecto, la materialización de aquel milagro, fue presentado ayer con la solemnidad y la excepcionalidad de haber conseguido que una veintena de empresas ibicencas colaborasen desinteresadamente para rehabilitar el Centre d’Acollida Natzaret, el antiguo albergue municipal, muy deteriorado y en desuso hasta hace un año. Ahora, fruto de ese esfuerzo en común, sus 19 habitaciones (tres de ellas dobles, una triple y el resto individuales) están disponibles para acoger a 21 personas que atraviesan situaciones vitales extremas.

«Nos daba vergüenza abrir la puerta del albergue y enseñarlo. Pero más aún que ese espacio estuviera cerrado», confesó el obispo, Vicent Ribas, durante el acto en el que entregó un diploma a cada empresa colaboradora. Lo dio a todos los empresarios con afecto y una sonrisa, pero a Domenech, el último en recibirlo, le dio además un fuerte abrazo.

«Nos daba vergüenza abrir la puerta del albergue y enseñarlo. Pero más aún que ese espacio estuviera cerrado» Vicent Ribas — Obispo

No es para menos. El CEO de Vibra fue quien impulsó esta rehabilitación cuando, en junio de 2023, su asistente y supervisora de responsabilidad corporativa, Noelia Bonet, le informó de que Cáritas, según le había comunicado su director, Joan Torres, tenía una necesidad imperiosa: reformar el albergue. Y tenían una idea para ello.

«En julio contesté al Obispado que contara con nosotros, aunque todavía no sabía cómo hacerlo», explicó Domenech. En septiembre reunió a una veintena de empresas que colaboran con Vibra: «Esto es un asalto», reconoció al iniciar aquella reunión. Les pidió que ayudaran desinteresadamente, que cada uno pusiera lo que pudiera: «Y si alguien no puede, no pasa nada», les dijo. Pero nadie se echó atrás: «Es más, todos ayudaron con mucho más de lo que se les pidió».

«Un ambiente contagioso»

Domenech describe de la siguiente manera lo que vio en la tercera planta del Obispado desde el pasado mes de octubre, cuando se iniciaron las obras para reformar los 365 metros cuadrados del albergue: «¡Todos iban a trabajar allí con una cara de felicidad! Iban con ganas, con una ilusión especial, con más ilusión que a sus propios trabajos. Aquel ambiente era contagioso».

El director de Cáritas considera que el resultado es fruto de «un trabajo solidario y altruista sin precedentes» en la historia de la isla. No es fácil convencer a 20 empresas ibicencas para algo así: poner a sus propios trabajadores e incluso el material necesario para llevar a cabo la enorme reforma. La manera en que fue «gestado y gestionado» convierte, a su juicio, lo ocurrido en algo «único, en un ejemplo de colaboración» pocas veces visto en Ibiza, quizás nunca: «Con lo que habéis hecho nos habéis inyectado dosis de esperanza. Teníais que llegar vosotros para que, en gran medida, se pudiera hacer realidad. Cómo no vamos a estar encantados. Nos habéis dado la vida», expresó Torres a los empresarios allí presentes.

«¡Todos iban a trabajar allí con una cara de felicidad! Iban con ganas, con una ilusión especial, con más ilusión que a sus propios trabajos. Aquel ambiente era contagioso» Antonio Domenech — CEO Vibra

«Se puede pensar que con 21 plazas no se resuelve el problema —indicó el director de Cáritas—, pero para nosotros cada persona es importante. Si les pones caras, los números pasan a tener un peso relativo y cobra más importancia el aspecto humano». Serán 21 ciudadanos menos en la calle, muchos de ellos carentes de absolutamente todo: «Pero lo material no es su único déficit. El deterioro de la autoestima y las necesidades afectuosas forman parte de su equipaje. Este espacio es muy digno para ellos y será una herramienta importante para su recuperación».

«Ya sólo nos falta financiación. Pero con las autoridades aquí presentes, esto irá adelante. Nunca nos habéis fallado», dejó caer (con algo de guasa) Joan Torres ante el presidente del Consell, Vicent Marí, y los responsables municipales presentes. Fue precisamente Marí quien a continuación confirmó ante los presentes que la institución insular y los ayuntamientos «estarán al lado» de Cáritas para poner en funcionamiento el centro de acogida. Por una razón obvia: «Vosotros llegáis adonde no llega la Administración», admitió (como ya ha hecho en otras muchas ocasiones) el presidente, que elogió a las 20 empresas participantes en este proyecto por su «solidaridad, compromiso, humanidad y generosidad», por haber «pensado en la sociedad y no en sus beneficios». Y en especial agradeció a Antonio Domenech «su implicación y compromiso» en un proyecto que «debe ser recordado».

«Ya sólo nos falta financiación. Pero con las autoridades aquí presentes, esto irá adelante. Nunca nos habéis fallado» Joan Torres — Director de Cáritas

El obispo («el inspirador de todo esto», según Domenech) reconoció, como poco antes hizo Joan Torres, que esas 19 habitaciones no serán suficientes «para todos los que las necesitan» en esta isla, pero al menos «darán esperanza a 21 personas». Vicent Ribas explicó que hicieron coincidir el acto de ayer con el jueves del Corpus, el día de la caridad, cuyo lema este año es ‘Sembrando caminos de esperanza juntos’. Cree Ribas que ese lema coincide, precisamente, con lo ocurrido en la tercera planta del Obispado: «Define lo que habéis hecho juntas una veintena de empresas lideradas por Toni [Domenech]», del que dijo, echando mano al refranero ibicenco, que «más vale un buen vendedor que un mal trabajador», pues supo «ilusionar y animar a todos». De hecho, ni rechistaron. «Cuando nos juntamos —comentó el obispo a los empresarios— y cada uno pone lo que puede, se obra un milagro. Vosotros habéis hecho este milagro». El de la tercera planta.

«Cuando nos juntamos y cada uno pone lo que puede, se obra un milagro. Vosotros habéis hecho este milagro»

Como Joan Torres, el obispo no perdió ocasión de dejar caer que son necesarios más milagros: «Y que esto continúe», soltó casi al acabar, para a continuación justificarse con un chiste. «¿Saben —empezó el obispo— cuál es la diferencia entre un capellán vivo y otro muerto? Que el vivo siempre tiene la palma de la mano hacia arriba. Pero ya iremos hablando. De momento os dejamos descansar un poco».

En este proyecto han colaborado Antonio Cabot (material de fontanería); Baxi (material de calderas y aerotermia); CB Electric (electrodomésticos y equipamiento); Construcciones Benito Juan Pulido (obra civil); Daystel (cortinas y textiles); Estudio Rao (estudio preliminar y mediciones); FE3D by Tomás Monge (carpintería metálica y mamparas); Ferretería Vargas (material de cerrajería); Gasifred (equipamientos climatización); IBIMA Mantenimiento Ibiza (obra civil); Ibiza Gas (instalación de calderas y calefacción); Ibiza Wireless (reparación de antenas); Icrea (cuadros); José Juan Gonzálvez (reportaje fotográfico); Menendez Ribas (suministro de pintura y esmaltes); Muebles Luis Lara (carpintería y armarios); Pitiusas de Seguridad (sistemas contra incendios); Sabicol (camas, colchones y sofás); Sonepar (material eléctrico e iluminación); Suministros Ibiza (material de construcción, fontanería y sanitario); Almacenes Aragón (mobiliario), y Vibra Hotels (coordinación y mano de obra).

Suscríbete para seguir leyendo