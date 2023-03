Día de la Mujer en Ibiza: «Hay más polarización entre las familias que integran la igualdad y las que no»

«La polarización de la sociedad se nota mucho en los talleres de familias. Cada vez vemos más diferencia entre familias que integran perfectamente las ideas de igualdad y otras que no la integran absolutamente nada y sus hijos e hijas replican esos modelos de conducta». Tras 20 años de la puesta en marcha de la Escuela de Padres y Madres, la directora del Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca), Belén Alvite, todavía lucha contra los estereotipos de género en la familia. «Sigo escuchando a madres decir aquello de: ‘tengo mucha suerte porque mi marido me ayuda con los niños’. Tu marido no te está ayudando, son una responsabilidad de los dos, tenemos que ir cambiando el lenguaje», subrayó la directora del Cepca, recordando que la misma frase nunca se oiría en boca de un padre.

