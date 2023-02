Obras en Ibiza: La última capa de asfalto de Isidor Macabich suprimirá las barreras arquitectónicas

«¿Cómo puede ser que en una obra nueva no se cuiden las barreras arquitectónicas? ¿Tú has visto este escalón?», comenta una mujer que aprovecha el día para hacer unas compras por Vila. El escalón al que se refiere se encuentra en la calle Bisbe Huix, que cruza Isidor Macabich a la altura de la extinta fuente, en un paso de peatones. «No entiendo que no hayan hecho la rampa hasta el final», continúa la señora, dirigiendo una última mirada aviesa al bordillo.

Unos centímetros separan el asfalto, en el que las franjas del paso de cebra están aún pintadas de amarillo, signo de que las obras no han terminado (como bien saben vecinos y comerciantes). Unos centímetros que sorprenden a los paseantes. Unos centímetros que si bien no son insalvables para las personas con movilidad reducida sí que pueden suponer una complicación. De hecho, al acercarse al bordillo la acera presenta una ligera inclinación, lo que hace que el desnivel sea mucho menor en el trazado del paso de peatones que en el resto de la calle. Desde el Ayuntamiento de Ibiza matizaron que este desnivel es temporal y que, una vez acabadas las obras de la avenida, no habrá ningún escalón en su trazado. Es decir, que no habrá barreras arquitectónicas. Los centímetros que en estos momentos separan la calzada de la acera, lo que ha alarmado a muchos paseantes, se anularán en el instante en que se aplique la última capa de asfalto en la vía. En estos momentos, matizan, la última que se ha extendido es la «capa intermedia», de ahí que haya ese desnivel que, insisten, tiene los días contados. Desde el Consistorio no detallan, sin embargo, cuándo está previsto colocar esta última capa de asfalto que acabará con los desniveles que ahora mismo hay en todos los pasos de peatones de la zona afectada por las obras.