Medalla de Oro de Sant Josep: Isabel Martínez, la arquitecta municipal que frenó la urbanización de ses Salines

Todos los grupos políticos de Sant Josep, excepto el PP, que se ha abstenido, han apoyado con su voto a favor, esta mañana en el pleno, la concesión de la Medalla de Oro a Isabel Martínez León, que fue arquitecta municipal entre los años 1974 y 1976. El reconocimiento público que le brinda el Ayuntamiento se basa en su oposición, pese a las presiones que recibió, al Plan Parcial que presentó entonces la empresa Ibifor (de Salinera Española) para urbanizar con apartamentos y hoteles lo que ahora es el Parque Natural de ses Salines.

Martínez también logró frenar con un recurso el plan urbanístico aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo que también proyectaba, entre otras, la urbanización del paraje natural salinero. La historiadora Francisca Riera y el periodista e investigador Joan Lluís Ferrer han elaborado los informes que avalan esta concesión de la máxima distinción municipal.

El portavoz del PP, Javier Marí, ha justificado que su grupo estaba de acuerdo en la concesión de la Medalla de Oro a Isabel Martínez, pero que, como no le parecía correcto cómo se había tramitado el expediente, se iba a abstener. No dio más explicaciones. En su lugar, lo hizo el concejal de Proposta per Eivissa, Vicent Torres, quien ha dicho que «no hacía falta denigrar a algunas personas con nombres y apellidos para ensalzar la figura de Isabel Martínez» en uno de los informes encargados por el Ayuntamiento. Pese a ello, Torres sí ha votado a favor y ha recordado que «sin el apoyo» del entonces alcalde Josep Serra Tur, Coques, no se habría evitado la urbanización de ses Salines.

El portavoz de Ciudadanos, Dani Becerra, ha destacado que Martínez es «merecedora» de esta medalla y ha agregado que también había que tener en cuenta al «movimiento social que ayudó mucho» a proteger ses Salines, mientras que la concejala de Vox, Pino Vidal, ha recalcado que la exarquitecta municipal «se adelantó» y, con ello, se logró blindar este paraje natural.

Tirón de orejas de Prats

El concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, ha expresado su «sorpresa» por el hecho de que el equipo de gobierno apenas hubiera explicado el papel de Isabel Martínez en la oposición al desarrollo de ses Salines, al tiempo que ha lamentado que no se hubiera aprobado por «unanimidad». Prats ha hecho un repaso exhaustivo a la historia de ses Salines para evidenciar que este espacio natural «forma parte de los ibicencos»: «Sin él, Ibiza y Formentera serían otra cosa». También ha destacado la labor de Martínez y el alcalde Coques para «frenar», «en la primera embestida» de los promotores, su desarrollo urbanístico, lo cual se logró luego gracias también al «movimiento cívico de defensa de ses Salines».

La primera teniente de alcalde, Pilar Ribas, ha justificado su brevedad en la presentación de la propuesta en el hecho que en la ceremonia en la que se hará entrega de la Medalla de Oro «habrá una extensa explicación histórica». También se mencionará, ha dicho, a petición del PP, la figura del alcalde Coques. «No puede ser de otra manera», ha indicado Ribas, quie nha destacado también que Martínez fue «doblemente valiente por ser mujer». «Se enfrentó no sólo al establishment de la época, sino también a un techo de cristal. Venía al Ayuntamiento embarazada y se jugaba su puesto de trabajo», ha añadido.