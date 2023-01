El nuevo gerente de Ports de les Illes Balears (Ports IB), Juan Vicente Roselló, gerente del Club Nàutic Sant Antoni durante casi 30 años, se ha despedido de todos los compañeros de la entidad con una emotiva carta, que resume su personalidad como primer timonel del CNSA a lo largo de tanto tiempo.

Roselló ha sido nombrado nuevo director gerente de Ports de les Illes Balears (Ports IB) y el lunes ya se traslada a Palma para afrontar este nuevo reto.

"En el club echaremos mucho de menos su naturaleza siempre positiva, su buen carácter y su visión de futuro. Le deseamos suerte y aciertos para esta nueva etapa y le esperamos con los brazos abiertos", publica Es Náutic en su página web.

El mensaje dedicado a todo el equipo de Es Nàutic dice así:

"Estimados compañeros, como ya sabéis, dejo el club para ir a trabajar en la Administración, dejo un club que ha sido mi vida y que siempre será mi hogar. Me siento muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido, de lo que hoy es el club, pero sabed que sin vosotros no hubiera logrado nada. Vosotros sois la verdadera fuerza de este club, y a vosotros os lo confío, sin duda sois los mejores", relata Roselló.

Sólo os puedo decir gracias, gracias por ayudarme, gracias por aguantarme, gracias por soportar mis locas ideas, gracias por seguirme… También quiero pediros perdón, perdón cuando no he sido un buen jefe, perdón por no haberos prestado la atención necesaria, perdón por no haberos ayudado lo suficiente, perdón por no haber estado ahí en ese momento…", continúa la carta-

Llego por la mañana al club y veo los Optimist que salen a navegar, siento que formo parte de algo, sé que estoy contribuyendo en una pequeña parte a que esto suceda. Los socios me saludan, están contentos, disfrutan del mar y aprecian a las personas que formamos este club, porque saben que nos preocupamos por ellos y que siempre estaremos ahí para ayudar", asegura Roselló.

Mi tripulación sonríe y a veces aprieta los dientes, pero siempre consigue salir de la tormenta y encontrar la buena mar. Que afortunado soy, que afortunados somos… ¡Os quiero! Juanvi", concluye la misiva.