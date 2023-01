«Si Podemos gobierna en el Consell devolveremos miles de viviendas turísticas ilegales al alquiler residencial», aseguró ayer el candidato de Podemos al Consell de Ibiza en las próximas elecciones, Gianandrea di Terlizzi, en la reunión de los círculos de Podemos Ibiza en su sede para presentar a las personas elegidas en primarias para liderar las listas a las instituciones de la isla.

En el acto con los círculos se presentaron las candidaturas de Podemos a todas las instituciones ibicencas: Gloria Santiago cabeza de lista al Parlament balear, Di Terlizzi para la Presidencia del Consell, Guadalupe Nauda para la alcaldía de Vila, Mónica Fernández para Sant Josep, Angie Roselló como candidata a la alcaldía de Sant Antoni, Álvaro De La Fuente para la de Santa Eulària y, Mireya Aniorte para la de Sant Joan.

Di Terlizzi afirmó que con la medida de sacar viviendas del alquiler turístico «se reducirá mucho la presión sobre el mercado de alquiler y también el exceso de turismo que tantos problemas provoca al territorio y a la gente de aquí».

Durante el acto en Vila, la propuesta en la que coincidieron todos los candidatos fue sobre el problema de la vivienda y su relación con el alquiler turístico ilegal. Para el partido morado es «crucial devolver al alquiler residencial las miles de viviendas turísticas ilegales que se calcula que hay en la isla aplicando la ley turística con contundencia y con firmeza política», mejorando algunos aspectos legales para agilizar el trabajo de inspección y de sanción, además de multiplicar el número de inspectores dedicados de forma exclusiva a perseguir la oferta ilegal de alojamientos turísticos.

«Un número tan elevado de viviendas representa un impacto enorme sobre el mercado, ya que se calcula que puede haber una vivienda dedicada a usos turísticos ilegales cada 15 o 20 personas residentes», señaló Di Terlizzi, que dijo que esto «también permitirá mejorar los principales problemas que genera el exceso de turismo provocado por la oferta ilegal, entre ellos la masificación, la pérdida de calidad de vida para los residentes y el consumo insostenible de los recursos naturales».

«Quiero transmitir a la gente de Ibiza un mensaje de esperanza. El problema del coste tan exagerado de la vivienda en nuestra isla tiene una causa principal: el alquiler turístico ilegal. Y tiene también una solución: erradicar esa oferta ilegal y devolver esas miles de viviendas al alquiler de todo el año, para que la gente de aquí pueda vivir en ellas. Esto es competencia plena del Consell Insular, cuyo gobierno actual del PP no tiene ninguna voluntad política real de combatir esta lacra, porque siempre se pone del lado de los especuladores», destacó el candidato al Consell.

Gloria Santiago

El acto lo cerró Gloria Santiago, número uno de Podemos al Parlament balear, que afirmó que «en una situación de necesidad tal y como nos encontramos, hay que advertir al lobby inmobiliario que las casas son para vivir, no para hacer negocio, no para hacer inversiones. La vivienda es un derecho de primera necesidad, no un producto de mercado».

«Llevamos años reclamando medidas en este ámbito y, por eso, hemos presentado una proposición de ley para que se considere como grandes tenedores aquellos que tengan en propiedad hasta cinco viviendas. Queremos que aquellos que no hayan residido un mínimo de dos años en Balears no puedan adquirir una vivienda aquí. Que la Sareb ofrezca las más de 350 viviendas a la gestión pública, y, declarar el conjunto de las islas como zonas tensionadas para poder regular los alquileres», concluyó.