Educación en Ibiza: Alumnos del instituto Balàfia se vuelcan con la donación de sangre

La cita es el día 25. A partir de las diez y media de la mañana, en el instituto Balàfia. Eso ponen los carteles, el tríptico y hasta la cuña de radio que, desde hace días, suena en las ondas. Cada vez que la escuchan, los alumnos de la asignatura Cooperació i serveis a la comunitat, de tercero de Secundaria, se emocionan. No es para menos. Llevan mucho tiempo preparando, programando, planificando y organizando la donación de sangre que acogerá el centro el último miércoles de este enero. Un evento que han hilvanado con el Banc de Sang i Teixits de Balears, explica la profesora Marta Roldán.

«Es una asignatura que venía con la Lomloe y que aquí se imparte en tercero de Secundaria. Tiene un currículum muy amplio porque trabaja con los objetivos de desarrollo sostenible», continúa la docente, que señala que optaron por centrarse en la cooperación y el voluntariado. De una forma muy práctica. Justo cuando le estaban dando vueltas les llegó información sobre el Banc de Sang y decidieron organizar la donación, para la que ayer por la mañana ya había 25 adultos apuntados.

Han sido los 23 alumnos de la asignatura los que se han encargado de todo. Cada uno de ellos, después de investigar sobre la donación de sangre, elaboró un tríptico informativo y luego votaron el que más les gustaba, que es el que han repartido. Un documento en el que explican los requisitos para poder ser donante (más de 18 años, pesar al menos 50 kilos, no estar embarazada ni haberse hecho un tatuaje o un piercing recientemente...) y la importancia de las donaciones: «una donación puede salvar tres vidas», «en Balears se necesitan 200 donaciones al día», «una persona con cáncer puede necesitar hasta veinte donaciones»... Como los estudiantes, al no ser mayores de edad, no pueden ser donantes, se han encargado de buscar personas dispuestas a participar.

Apadrina un donante

«Apadrina un donante», lo define María Eugenia Huete, responsable en las Pitiusas del Banc de Sang, que ya ha visitado el centro y que, acompaña por dos de los alumnos organizadores, ha dado charlas informativas al resto de los estudiantes del centro. «Esto se está haciendo desde el programa ‘Escola gota a gota’», explica Huete, que detalla que cuando los alumnos reciben las inscripciones para la donación ellos se encargan de asignarles una cita. De hecho, sin cita previa no puede acudir nadie al instituto Balàfia a donar sangre el próximo día 25, indican Roldán y Huete. Esta última señala que aunque estén fuera de su sede continúan siendo un espacio sanitario, por lo que hay que mantener las medidas de prevención de contagios del covid.

En total, podrán donar unas 40 personas, explica la profesora. Es decir, que ayer por la mañana, a falta de diez días, únicamente quedaban quince plazas disponibles. Los escolares se han encargado de gestionarlo todo, también el refrigerio que se sirve a los donantes, del que se encargarán los alumnos dela FP básica de cocina y restauración del centro. También han diseñado un diploma que entregarán a los donantes y, ese mismo día, se ocuparán de todos los detalles: servir de apoyo al equipo del Banc de Sang, atender a los medios, recibir a los donantes, dirigirlos hacia el espacio en el que se extraerá la sangre y hasta atender la sala de espera, para la que se han preocupado de escoger una música relajante.

«Están muy animados», comenta la profesora, que destaca el entusiasmo con el que acuden a la asignatura. «Me dicen que no hacen nada y, en realidad, están trabajando muchísimo», comenta Roldán, que hace hincapié en que para la mitad de los adultos que se han inscrito en la donación será su primera vez, por lo que confía en que esto ayude a captar nuevos donantes. «Uno de los objetivos es sensibilizar a los chavales, acabar con los prejuicios y las dudas que hay sobre la donación. También que personas que no han donado nunca, lo hagan», apunta Huete. Desde el Banc de Sang detallaron que en estos momentos cuentan con 737 unidades de glóbulos rojos, algo lejos del «stock ideal», que es de mil unidades. «Tenemos una necesidad especial de los grupos O+ (tenemos 180 unidades y necesitamos 365) y O– (disponemos de 73 unidades y precisamos 95)», indicaron antes de hacer hincapié en la importancia de eventos como el del próximo día 25 en el instituto Balàfia.