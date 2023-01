«Toman el peloa los ciudadanos con excusas absurdas»

Unidas Podemos afirma que «es indignante que el Consistorio diga que las contrataciones de la concejalía de Fiestas requieren celeridad, cuando son eventos que se celebran siempre en las mismas fechas todos los años. Están tomando el pelo a la ciudadanía con excusas absurdas y a la vez reconociendo que no han hecho su trabajo en el Ayuntamiento», según Fernando Gómez, su portavoz, que recuerda que el edil de Fiestas admitió en el último pleno que aún no había planificado los festejos de Sant Antoni. Además, reitera que sigue a la espera de «la licitación pública que el concejal de Fiestas anunció para la contratación de eventos y fiestas en el pleno del pasado mes de marzo para cumplir con la ley y hacer las contrataciones de forma transparente. Han pasado más de nueve meses desde que el PP dijo que la licitación pública iba a salir y aún no se sabe nada, otra mentira del equipo de gobierno», lamenta Gómez. El concejal asegura que «el alcalde mintió cuando afirmó que los concejales contratados a tiempo parcial y que compatibilizan su labor con otros trabajos, iban a dedicarse al 100% al Ayuntamiento».