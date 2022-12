Santa Eulària reclama otra vez a Medio Ambiente que aclare si puede dar la licencia del hospital privado de Jesús

El promotor del complejo hospitalario de Jesús, el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas, aún no ha retirado la licencia aprobada por la junta de gobierno el pasado 28 de octubre, aunque, según un portavoz municipal, tampoco puede hacerlo hasta que la Comisión de Medio Ambiente de Balears o el Consell aclaren si la declaración de impacto ambiental favorable obtenida en 2010 sigue en vigor. El promotor tiene que pagar 6,5 millones de euros para la obtención del permiso.

Tal como ya publicó este diario, la Comisión de Medio Ambiente de Balears advirtió al promotor de que si las obras del hospital no empezaban antes del pasado 8 de noviembre, la declaración de impacto ambiental favorable ya no sería válida y se debería volver a la casilla de salida e iniciar todo el proceso, con una normativa, además, más exigente que la de 2010. Hay que tener en cuenta que la junta de gobierno aprobó la concesión de la licencia integrada de obra y actividad el 28 de octubre, 10 días antes de que se agotara el plazo para el inicio de la construcción del hospital.

El Consistorio solicitó en noviembre al órgano ambiental de la Comunitat Autònoma que aclarara si se podían o no iniciar las obras; es decir, si la declaración de impacto ambiental seguía siendo válida, pero Medio Ambiente respondió que debía ser el Consell de Ibiza, como órgano sustantivo, el que debía resolver esta cuestión.

De hecho, la institución insular requirió al Ayuntamiento para que le informara de si se habían iniciado las obras, el elemento clave para determinar la validez de la tramitación ambiental de 2010, y éste le respondió que no había habido ninguna actividad de construcción. La misma información trasladó Santa Eulària a la Comisión de Medio Ambiente de Balears, a la que, además, le ha requerido por segunda vez, que aclare esta cuestión ya que, aunque el órgano sustantivo sea el Consell, la tramitación ambiental la hizo el órgano ambiental del Govern. «Seguimos con la misma duda y, por eso, nos hemos vuelto a dirigir al Govern», apunta un portavoz municipal.

El Consell pasa la pelota al Govern

Por su parte, el vicepresidente segundo del Consell, Mariano Juan, sostiene que, según el criterio de los juristas de la institución, es la Comisión de Medio Ambiente la que debe «pronunciarse» sobre si la autorización ambiental sigue o no en vigor. «No se trata de quien sea el órgano sustantivo. La Comisión de Medio Ambiente no sólo fue el órgano que emitió el informe favorable a la declaración de impacto ambiental sino que también resolvió que el plazo [máximo para el inicio de las obras] se prorrogaba tres meses por la suspensión de plazos por el estado de alarma por la pandemia del covid», justifica Juan. «Por ello, también es competente para determinar si la declaración de impacto ambiental favorable aún tiene o no efectos», agrega.

La Comisión de Medio Ambiente ha dado audiencia al Consell para que se pronuncie sobre esta cuestión, indica Juan. «Aún estamos en plazo para responder», señala el vicepresidente segundo, al tiempo que indica que la institución insular trasladará los mismos argumentos apuntados. Del mismo modo, Juan señala que, en este caso, sólo se trata de «constatar un hecho: si han empezado o no las obras». El Consistorio ha informado a ambas administraciones (Medio Ambiente y Consell) que todavía no se han iniciado los trabajos de construcción del hospital.

Vilás pide a Santa Eulària la revisión de oficio de la licencia

El propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, ha remitido un nuevo escrito al Ayuntamiento de Santa Eulària en el que solicita que se inicie la revisión de oficio de la licencia aprobada el pasado 28 de octubre. Entre otras cosas, el denunciante sostiene que el promotor no ha iniciado las obras en el plazo dado por Medio Ambiente (8 de noviembre) para que la declaración de impacto ambiental favorable siga en vigor. También está «caducada» la autorización sanitaria, lo cual también «invalida» la licencia.