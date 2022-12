Más de 14.000 pacientes en las listas de espera sanitarias en Ibiza y Formentera

Un total de 14.221 personas se encuentran en estos momentos en las listas de espera del Servei Balear de Salut, según los últimos datos publicados en la web de transparencia, actualizados a final de noviembre. Un total de 13.635 de estos usuarios corresponden al Hospital Can Misses mientras que otros 586 son pacientes del hospital de Formentera. De los más de 14.000 del total, 11.425 se encuentran a la espera de una consulta con un especialista y los 2.796 restantes, pendientes de entrar en un quirófano. Esto supone que los usuarios de la sanidad pública en listas de espera han aumentado un 1,6%.

Un crecimiento muy desigual en función de si se está a la espera de una llamada para una consulta de atención especializada o para pasar por quirófano. En el primer caso, el total de pacientes se ha reducido ligeramente desde noviembre de 2021: un 1,8%, algo más de 200 personas menos. Sin embargo, el número de personas que esperan para una operación en las Pitiusas ha aumentado un 18,42% (de las 2.361 de noviembre del año pasado a las 2.796 del mes de pasado).

Cuatro de cada diez de las personas que integran las listas de espera sanitarias superan los tiempos máximos establecidos por la conselleria balear de Salud: 60 días para una primera consulta con un especialista y 180 para pasar por quirófano. En este último caso, el porcentaje es algo menor, ya que se encuentran en esta situación un total de 878 personas (dos de ellos en Formentera y los demás en Can Misses), un 31,4€ de los que forman la lista de espera quirúrgica. En el caso de las consultas, el porcentaje de quienes superan el tiempo máximo de espera es algo superior: un 42%, un total de 4.796 personas.

Decreto de garantía de demora

Así, estos más de 5.500 pacientes cumplirían con los requisitos para que se les incluyera en el decreto de garantía de demora. Es decir, que se les debería ofrecer la posibilidad de que se les atienda en la sanidad privada. El porcentaje de pacientes que superan la demora máxima establecida por el propio Servei se ha mantenido casi sin cambios en el último año en el caso de la lista de espera de consultas, donde apenas se ha reducido tres décimas. El comportamiento de la lista de espera quirúrgica ha sido algo diferente, ya que entre noviembre de 2021 y noviembre de este año se ha reducido en tres puntos el porcentaje de quienes superan la demora máxima.

En el Hospital Can Misses, la demora media para una consulta con un médico de atención especializada ha aumentado ligeramente en este último año. Ahora los pacientes tienen que esperar cuatro días más: un total de 66. Hay que recalcar que la demora media supera el tiempo máximo establecido por la conselleria en dos meses exactos, 60 jornadas. El dato de Can Misses difiere muy poco de la media balear: 65,6 días. En el hospital de Formentera, los pacientes pasan un promedio de 51,6 días esperando una primera visita con el especialista, un tiempo que es prácticamente el mismo que en noviembre de 2021. Los usuarios de Can Misses ocupan el tercer puesto en el listado de las demoras medias más elevadas para consultas, después de los de Inca (128,55 días) y los del Mateu Orfila de Menorca (71,46).

La demora media que sí se ha reducido de forma considerable es la de la lista de espera quirúrgica del Hospital Can Misses, que ha pasado de 167,3 días en noviembre del año pasado a 145,2 el mes pasado. Aunque se ha reducido, este indicador sigue estando muy por encima del total de los hospitales públicos de las islas, que es de 121,3 días (24 días menos que en Can Misses). De hecho, los pacientes de Can Misses son los que más tiempo aguardan para entrar en un quirófano, seguidos, muy de cerca (con 139,6 días) de los del Hospital de Manacor. En el hospital de Formentera ha ocurrido en este último año todo lo contrario que en el hospital público de Ibiza. Allí, los pacientes han pasado de aguardar una media de dos meses para entrar en el quirófano a tres meses (90,8 días).