El candidato del PSOE a la alcaldía de Sant Antoni da positivo tras beber “dos copas de vino y dos cervezas”

Antonio Lorenzo Bustamante, candidato del PSOE a la alcaldía de Sant Antoni, dio positivo en un control de alcoholemia realizado el pasado sábado por la noche, según ha confirmado a este diario el propio concejal, que en el control dio una tasa de 0,43 miligramos por litro de aire espirado. La tasa de alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre o en el aire espirado. La permitida para conductores en general no debe superar los 0,25 miligramos por litro. Lorenzo dio 0,18 mg/lmás

“Ocurrió -explica Lorenzo- el día de la cena del Ayuntamiento. Cuando acabó, mi intención fue ir a cambiar el coche, que lo tenía aparcado frente al Nàutic de Sant Antoni, de la zona azul [de Ports de Balears] a la zona blanca, y justo pasé por un control, me pararon y me hicieron la prueba”. Tras dar positivo, aceptó la sanción administrativa, que de 500 euros pasó, por cobro inmediato, a 250 euros. Además, ha perdido cuatro puntos en el carné de conducir, ahora le quedan 11.

El hecho sucedió sobre las 6 horas de la mañana: “Fue justo cuando cerró el local donde estábamos los de la cena del Consistorio. De hecho me encontré con el alcalde [Marcos Serra] en el camino. Es mi primera sanción por algo así, es la primera vez que me ha pasado, y no me volverá a pasar. No está bien lo que hice”, señala. “Ha sido un error. Tengo que pedir disculpas”, reitera. “Cuando fui a cambiar el coche, me sentía bien, no me sentía borracho. Sólo había bebido dos copas”. ¿Qué había tomado esa noche?: “Dos copas de vino en la cena y, después, un par de cervezas”.

“Fue justo cuando cerró el local donde estábamos los de la cena del Consistorio. De hecho me encontré con el alcalde en el camino. Es mi primera sanción por algo así y no me volverá a pasar. No está bien lo que hice”

A la pregunta de si, tras lo ocurrido, se ha planteado en algún momento tirar la toalla como candidato a alcalde de Sant Antoni por el PSOE en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2023, Lorenzo asegura que no: “No. Mis compañeros, mi equipo, me han dicho que me apoyan”. El edil no cree que lo ocurrido le pase factura en los próximos comicios: “Seguiremos trabajando en nuestro proyecto político”.

El edil señala que la información, publicada inicialmente en El Periódico, “sólo la tiene el Ayuntamiento”. “Es muy transparente este Consistorio, como se puede comprobar”, apunta. “Son datos personales, de mi vida privada. Es verdad que somos cargos públicos y que debemos dar ejemplo. Pero los datos que han trascendido son confidenciales y, por lo que parece, se han filtrado incluso incompletos. Es información que sólo tienen en el Ayuntamiento y que ni siquiera vi en mi denuncia”.

"Los datos que han trascendido son confidenciales y, por lo que parece, se han filtrado incluso incompletos. Es información que sólo tienen en el Ayuntamiento y que ni siquiera vi en mi denuncia"

“Pero, insisto, es un error que asumo. Y hay que seguir adelante”, concluye.