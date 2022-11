Antonio Lorenzo da el paso para ser candidato del PSOE a la alcaldía de Sant Antoni

El concejal del PSOE de Sant Antoni Antonio Lorenzo toma el relevo de Simón Planells para ser el próximo cabeza de cartel socialista en las elecciones municipales de mayo del año que viene. Lorenzo, que es el secretario general de la agrupación socialista de Sant Antoni, ha anunciado esta noche en la asamblea municipal de su partido que da el paso y optará en el proceso de primarias, en el caso de que alguna otra persona aspire también al puesto, a ser el próximo candidato. Lorenzo también ocupa un cargo de asesor en el Govern balear.

El anterior candidato y actual portavoz del grupo PSOE-Reinicia, Simón Planells, ha anunciado previamente en la asamblea que no iba estar de nuevo al frente de la lista electoral municipal por diversas «razones personales». Planells, que ya optó en 2015 al Senado, no repetirá como candidato. De esta manera, Lorenzo opta a ser el tercer cabeza de lista del PSOE de Sant Antoni en las últimas tres elecciones. Antes de Planells, lo fue José Tur Cires, que ganó las elecciones de 2015 y dio al PSOE el primer gobierno socialista en Sant Antoni. Sin embargo, Tur no quiso repetir en las elecciones de 2019, lo que hizo que el PSOE apostara por Planells, que no pudo ganar a la candidatura del PP de Marcos Serra.

Al ser el máximo responsable de la agrupación local socialista, no se prevé que haya ningún otro aspirante y a finales de este mes ya sea proclamado candidato. Lorenzo se enfrentará a Marcos Serra, que optará a revalidar la alcaldía.