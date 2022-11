Las fiestas de Navidad arrancan en Ibiza con el tradicional encendido de luces de Vila y el concierto del Coro Infantil de la Escuela del Patronato Municipal de Música de Ibiza. A lo largo de todas las fiestas se han programado una gran variedad de actividades y eventos tanto para la infancia y la adolescencia, como para la gente mayor y los adultos. Conciertos, danza, talleres, cuentacuentos o pruebas deportivas llenarán las calles.

Programa de Navidad 2022

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE ENERO FERIA DE ATRACCIONES. C. des Cubells y de Aubarca, Can Misses.

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 18:30 horas. Iluminación de las calles y del árbol en Vara de Rey. Discurso del alcalde. Actuación del Coro Infantil de la Escuela de Música del Patronato Municipal de Eivissa. Pasacalles navideño “Cáscara y la fábrica de ositos” a cargo de Acrobatik Espectáculos.

DEL 2 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO

MERCADO DE NAVIDAD Y PRODUCTOS NAVIDEÑOS. En el paseo de Vara de Rey. De 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 24 y 31 de diciembre de 11:00 h. a 14:00 h.

PISTA DE PATINAJE DE HIELO ARTIFICIAL. En la plaza de Antoni Albert i Nieto. De lunes a viernes de 17:00 h. a 20:00 h. Sábados, domingos y festivos de 11:00 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 21:00 h. Donativo: 1 € por 30 minutos. La recaudación irá destinada a la Plataforma Sociosanitària de les Pitiusas.

VIERNES DE DICIEMBRE MENJA´T EL MERCAT. Conciertos, gastronomía y dinamización. De 16:00 h. a 20:00 h. en el Mercat Nou. Todos los viernes del mes de diciembre

2, 3 Y 4 DE DICIEMBRE

IX EDICIÓN «3 DIAS TRAIL IBIZA». Salida desde el puerto de Ibiza. A las 20:00 h. Etapa de 10km, recorriendo zonas del municipio de Ibiza y Dalt Vila. Inscripciones e información en trailibiza.com y elitechip.net (en competiciones).

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE

CONCIERTO DE HEKLOS “LIVE LOOPING EXPERIENCE” 20:00 h. En la carpa de la plaza de Antoni Albert i Nieto. Héctor Koa y Carlos Vesperinas. Espectáculo audiovisual, basado en composiciones propias e improvisaciones espontáneas. Mediante un sistema de dispositivos denominado Live Looping “nave espacial”, creando bases de new age, chill out y diversos estilos ambientales.

AJEDREZ. Si eres Sub12, ven a competir en el torneo de Navidad! Y si tienes más de 12 años, ven con tu “crush” para las partidas gamberras de ajedrez por parejas! De 10:30 h. a 13:30 h., en la carpa de la plaza de Antoni Albert i Nieto. 2 competiciones abiertas y gratuitas para todos los públicos. Sistema suizo a 7 Rondas, partidas relámpago (blitz) de 10 minutos por jugador. Premios por categorías y recordatorios para los participantes. Más información e inscripción anticipada: escacseivissa.blogspot.com, amics.escacs.eivissa@gmail.com. Presencial a las 9:30 h. en la carpa de la plaza de Antoni Albert i Nieto. Organiza la Associació Cultural Amics dels Escacs.

“LEIRA” ESPECTÁCULO DE DANZA Y MÚSICA A las 20:00 h., en el teatro Can Ventosa. “El cuerpo y la tierra estrechan sus lazos en un espectáculo de danza y música, crudos paisajes de intemperie, habitados únicamente por una coreografía humana de aperos de labranza en las labores del campo, pero “Leira” es la sencilla alegría del trabajo hecho con las manos, con la valentía del cuerpo a cuerpo. La celebración de una Galicia intemporal y mágica”. Finalista XXIV Premios Max de las Artes Escénicas 2021 al mejor espectáculo de danza y ganador XXIV Premios Max de las Artes Escénicas 2021 al mejor intérprete masculino de danza. Venta de entradas anticipadas en www.eivissa.es y en taquilla de Can Ventosa.

3, 4, 10, 11, 17 Y 18 DE DICIEMBRE

ACTIVIDADES INFANTILES En la plaza de Antoni Albert i Nieto. Sábados de 16:30 h. a 19:30 h. y domingos de 11:00 h. a 14:00 h. Castillos hinchables, talleres de expresión artística y creativa, juegos, deportes y mucho más. Días 4, 10,11 i 18 actuación musical de Paula Ramos Roldán. Día 4 a les 12.30 h. cuentacuentos a cargo de Clownidoscopio. Día 18 a les 12.30 h. magia con Sean Christopher.

4, 11 Y 18 DE DICIEMBRE

TALLER DE COCINA DE NAVIDAD De 11:00 h. a 13:00 h. en la plaza de Antoni Albert i Nieto. Participantes de 6 a 12 años, en dos turnos: a las 11:00 h. y a las 12:00 h. Previa inscripción en el C19. Participa y te regalaremos el delantal y el gorro de cocina.

9, 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE

IBIZA BALLON WONDERLAND Pueblo navideño creado enteramente con globos. En el que se podrán hacer un montón de fotos atravesando un túnel de caramelos, una fábrica de juguetes, un árbol de navidad gigante y la misma casa de Papa Noel. Espectáculos infantiles, talleres de globoflexia y animación. En la carpa de la plaza de Antoni Albert i Nieto. Viernes 9 diciembre de 16:00 h. a 20:00 h.

SHOW DE CACHIRULO a las 18:30 h. Sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.

SHOW DE JAVIER CARRÓN, sábado10 a las 18:30 h. Lunes 12 de diciembre de 16:00 h. a 20:00 h.

SHOW DEL MAGO ANDRES LLUCH a las 18:30 h.

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

XII CARRERA EIVISSA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Salida desde el puerto de Ibiza. Salida a las 16:30 h. Carreras de pequeños. Salida a las 17:00 h. Carrera sénior de 10 kilómetros. Información e inscripciones en ibizacursapatrimoni.com y www.elitechip.net.

CUENTOS CON SUSANA PAZ Y «SONRISAS MÁGICAS». Teatro infantil. 12:00 h. en la Biblioteca municipal d’Eivissa. Can Ventosa .

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE

I RUTA CICLOTURISTA IBIZA - ES CODOLAR - IBIZA. Salida a las 10:00 h. desde la plaza de Antoni Albert i Nieto. Recorrido de 27 km. aprox. Para mayores de 12 años. Información e inscripciones en la piscina de Es Viver y la Piscina de Can Misses la semana previa.

DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE

AUDICIONES DE INSTRUMENTOS DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA DEL PATRONATO DE MÚSICA D´EIVISSA 18:00 h. en el Espacio Cultural Can Ventosa.

DEL 12 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO

EXPOSICIÓN DE CUENTOS Y PERSONAJES DE “NADAL I FRED” Biblioteca municipal d’Eivissa. Sala Caganius. Can Ventosa.

13 Y 14 DE DICIEMBRE

TALLER DE COCINA NAVIDEÑA 18:30 h. en Can Tomeu. Día 13 de diciembre: Entradas y plato principal. Día 14 de dicembre: Dulces navideños. Previa inscripción al C19. Precio: 10 euros.

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE

IBIZA DANCE ACADEMY GIMNÀSTICA RITMICA TANIT & CLUB GIMNASTIC EIVISSA 19:30 h. en la carpa de la plaza de Antoni Albert i Nieto.

VIERNES 16 DE DICIEMBRE

CENTRO DE DANZA & PASSION DANCE 17:30 h. en la carpa de la Plaza de Antoni Albert i Nieto.

AUDICIONES DE LAS AGRUPACIONES DE LA ESCUELA DEL PATRONAT DE MÚSICA D´EIVISSA

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE

TALLERES DE NAVIDAD De 11:00 h. a 13:00 h. Biblioteca municipal de Eivissa. Sala Caganius. Can Ventosa.

ADOPTA DE FORMA RESPONSABLE De 11:00 h. a 14:00 h. en el paseo Vara del Rey. Centro de protección animal Sa Coma. Jornada de adopción responsable en colaboración con las asociaciones animalistas de Ibiza. Actuación de Piruleto.

VILA A 45 RPM A partir de la 13:00 h. Plaza de los nuevos juzgados. Música de los años 50s a 80s a 45rpm para todos los públicos.

TROFEO NAVIDAD DE NATACIÓN 17:00 h. en la piscina municipal de Es Viver. Organitza: Club de Natació Eivissa. Patrocina: Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa.

EIVISSA EN SU SALSA En la carpa de la plaza de Antoni Albert i Nieto. 18:00 h. Taller de bachata a cargo de Lucía Medina y Luís Muníz. 19:00 h. 1er Concurso de Salsa y Bachata

EIVISSA SB TALENTS. 20:00 h. Taller de salsa a cargo de Lucía Medina y Luís Muníz. De 21:00 h. a 01:00 h. Baile social, animaciones, entrega de premios y shows. Música en vivo a cargo de Eribertho Cruz y su Alma cubana y Dj Avi. * Concurso amateur de salsa y bachata. Premios para los tres mejores espectáculos. Participantes solistas, parejas y grupos de hasta 5 integrantes. Pueden inscribirse hasta el 9 de diciembre por correo electrónico concurso@ibizabaila.com. Participantes a partir de 16 años. Organiza: Aspanadif junto al Ajuntament d’Eivissa.

CONCIERTO DE NAVIDAD 19:00 h. en el Espacio Cultural Can Ventosa. A cargo del Cor Ciutat d’Eivissa y la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa. Dirección Cor Ciutat d’Eivissa: Miguel San Miguel. Dirección Banda: Miquel Àngel Aguiló. Venta anticipada en Can Ventosa.

ZAMBOMBADA Con baile de los alumnos de la AVV Es Clot y amenizado por los alumnos de guitarra y villancicos de la AVV Es Clot. 19:00 h. en el parque de la Paz.

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE

I RUTA DE SENDERISMO CAN MISSES- CAN MISSES Salida a las 09.30 h. desde la piscina de Can Misses. (12 km. aprox). Información e inscripciones en las piscinas de Es Viver i Can Misses la semana previa. Inscripciones anticipadas 3 euros. Mismo día 5 euros.

GALA DE NAVIDAD SABRINA DANCE CENTER & ART’S 19:30 h. en la carpa de la plaza de Antoni Albert i Nieto.

20 DE DICIEMBRE

VILLANCICOS ESCOLARES De 17:30 h. a 20:30 h. en la plaza de Antoni Albert i Nieto. Esta actividad consiste en la participación de grupos escolares de niños de los diferentes centros educativos del municipio, para que puedan cantar de manera pública sus villancicos, preparados previamente en el centro educativo.

20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICIEMBRE

FEIM BARRI, FEIM NADAL. En el paseo de Vara de Rey. Martes 20 y miércoles 21 De 17:00 h. a 20:30 h. Cartero de Papá Noel. Talleres infantiles. Biblioteca y cuentacuentos. Cuentacuentos con Àngels Cordera. Degustación de chocolate y “bescuit”. Palomitas y algodón de azúcar. Martes 20 a las 19:00 h. espectáculo infantil “El cachirulo”. Miércoles 21 a las 19:00 h. espectáculo de “Magia con el Mago Andrés Lluc”. Jueves 22, viernes 23 y sábado 24 Miércoles y jueves de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:30 h. Viernes de 11:00 h. a 14:00 h. Visita del Papá Noel y sus ayudantes en la casita Can Nadal. Talleres infantiles. Biblioteca y cuentacuentos. Degustación de “salsa de Nadal” y “bescuit”. Palomitas y algodón dulce. Miércoles 22 a las 19:00 h. teatro infantil “Mimi y la reina de les Neus”. Del Blanco Producciones. Jueves 23 a las 19:00 h. espectáculo infantil de “La màgia dels desitjos”. Recogida de alimentos para Cruz Roja 17:00 h. a 20:00 h. Paseo de Vara del Rey. 21, 22 y 23 de diciembre.

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE

PESEBRE VIVIENTE DEL COLEGIO DE NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN « NAVIDAD TIEMPOS PARA COMPARTIR» 10:30 h. en el parque Reina Sofía.

VIERNES 23 DE DICIEMBRE CONCIERTO DE DISCOVER 21:00 h. en la carpa de la plaza de Antoni Albert i Nieto. Banda veterana y versátil de versiones, con un repertorio de más de 50 temas de rock internacional i nacional, desde los años 50 hasta la actualidad.

LUNES 26 DE DICIEMBRE

ROCK & JOCS Festival solidario que mezcla la música en directo y la recogida solidaria de juguetes y libros infantiles en un mismo recinto. En esta primera edición contaremos con las bandas Vudu Delta, Billy Flamingos y Thre3vil. El material recaudado se donará a Cruz Roja y servirá para llenar de sonrisas e ilusiones a los niños y niñas de nuestra isla. Conciertos de 19:30 h. a 24:00 h. en la plaza de Antoni Albert i Nieto. «Recogida de juguetes y libros para Cruz Roja» 17:00 h. a 22:00 h. en la carpa de la plaza de Antoni i Albert i Nieto.

26, 27, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE

ECO-TIOVIVO Carrusel ecológico para los más pequeños. De 16:30 h. a 20:30 h. en el paseo de Vara de Rey.

MARTES 27 DE DICIEMBRE

XACOTA PAGESA Muestra folklórica tradicional ibicenca. “Ball pagès”, “brulada de corn”, “glosades” y “redoblades”. Concurso de salsa de Nadal. A partir de las 16:30 h. en la carpa de la plaza de Antoni Albert y Nieto.

27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE Y 2 DE ENERO

CINE INFANTIL DE NAVIDAD 11:00 h. en el Espacio Cultural Can Ventosa. Precio: 2 euros. Las entradas se pueden reservar en la web del Ajuntament d’Eivissa www.eivissa.es. Programa: 27 de diciembre: “Earwig y la Bruja”. 28 de diciembre “Mirai, mi hermana pequeña”. 29 de diciembre : “El lobo y el león”. 2 de enero: “El bebé jefazo: negocios de familia”.

27, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE Y 2, 3, 4 y 5 DE ENERO

ESCUELA DE NAVIDAD EN C19 De 9:00 h. a 14:00 h. Participantes: 40. Tres grupos por edades entre 6 y 12 años. Residentes en el municipio de Ibiza. Actividades lúdicas de temática navideña, manualidades, deporte y música. Inscripción: del 12 al 16 de diciembre. Enviando a joventut@eivissa.es el formulario que se puede encontrar en www.vilajove.eivissa.es o presencialmente de 9:00 h. a 13:00 h. y de 16:00 h. a 20:30 h. en el C19.

VIERNES 30 DE DICIEMBRE

CONCIERTO DE JOVEN DOLORES 21:00 h. en la carpa de la plaza de Antoni Albert i Nieto. Este grupo ibicenco nos trae una potente propuesta que suena a pop-rock del siglo XXI, con canciones para corear en grupo. Una apuesta diferente en el panorama nacional con canciones que emocionan y un aplastante directo con el rock como telón de fondo.

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE

SUBIDA ATLÉTICA A LA CATEDRAL Prueba atlética muy popular, para todas las categorías desde alevines a veteranos. 16:00 h. Salida desde los andenes del puerto de Ibiza hasta la plaza de la Catedral. Carrera de 3 kilómetros aprox. Información e inscripciones en www.elitechip.net.

LUNES 2 Y 3 DE ENERO

FUTBOLIN GIGANTE. Ven a jugar al futbolín con los jugadores de la UD IBIZA. 17:00 h. en la Plaza de Antoni Albert y Nieto.

2, 3, Y 4 DE ENERO

VISITA DE LOS PAGES REALES Y ESPECTÁCULOS A LA PLAZA DE ANTONI ALBERT I NIETO Recepción de los pajes reales. Lleva tu carta. De 17:00 h. a 19:00 h.

Día 2 de enero a las 19:00 h. LA MAGIA DE LOS COLORES CON EL MAGO ALBERT.

Día 3 de enero a las 19:00 h. CACHIRULO Y SUS AMIGOS.

Día 4 de enero a las 19:00 h. EL GRAN DISPARATE.

MIÉRCOLES 4 DE ENERO

TENGO GANAS DE JUGAR. MEL I SUCRE 12:00 h. y 18:00 h. Espectáculo musical en el Espacio Cultural Can Ventosa. Disfrutaremos en familia de nuestro nuevo espectáculo. Una selección de canciones, danzas y juegos de nuestros 3 discos, de colores (2016), el corazón del bosque (2018) y la escuela de las flores. Canta con mensajes positivos hacia los niños y sus familias y crea un espacio con propuestas de juegos y danzas para grandes y pequeños. Precio: 5 €. Venta de entradas a partir del 23 de diciembre en Can Ventosa.

TALLERES INFANTILES. ROBÓTICA EDUCATIVA D´EIVISSA Trabaja con tu robot, en la plaza de Antoni Albert i Nieto. De 16:30 h. a 19:30 h.

JUEVES 5 DE ENERO

CABALGATA REAL 18.30 h. Llegada de SSMM los Reyes de Oriente. Cabalgata de Reyes por las calles de la ciudad.

VIERNES 6 DE ENERO

CABALGATA REAL D´ES CLOT Fiesta infantil con la actuación de Tita Aurora y los bailarines de Es Clot. Chocolatada infantil a cargo de la Churrería Moreno. 12:00 h. en el parque de la Paz. Organiza: AVV Es Clot. Colabora: Ajuntament d’Eivissa