Ciudadanos cree que la jueza archivará la causa contra el presidente del Ibiza: «No veo nada»

El vicepresidente segundo del Consell y líder de Ciudadanos en Ibiza, Javier Torres, considera que «no hay nada» y, al igual que el presidente, Vicent Marí, cree que cuando la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza conozca el expediente de la contratación de la campaña de promoción turística ‘La vida Islados’ la causa «se archivará». «No soy juez y hay que respetar el procedimiento y esperar que se resuelva cuanto antes, pero no veo nada. Yo estoy relativamente tranquilo porque nunca sabes qué puede pasar, pero con el expediente en la mano, me sorprendería que no se archivase», subraya.

Para el socio de gobierno del PP no cambia nada el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya presentado una querella contra el presidente por un supuesto delito de prevaricación. «Ahora se abre un proceso en el que el presidente podrá explicar su versión. No ha podido hasta ahora», afirma Torres, en referencia a que ni la Oficina Anticorrupción de Balears ni la Fiscalía atendieron las peticiones de Marí para aclarar los hechos denunciados por el PSOE. «Cuando se escucha a las partes muchas veces se archivan», destaca. Por su parte, en unas declaraciones facilitadas ayer por la institución insular a los medios de comunicación, el presidente insistió en que ahora tiene la oportunidad de presentar «toda la documentación necesaria para aclarar esta situación». «Quiero recordar que esta denuncia está hecha por el Partido Socialista y está basada en relato político sesgado y lleno de mentiras, y presentada ante una Oficina Anticorrupción que está controlada por el propio Partido Socialista», destacó Marí en el audio difundido.