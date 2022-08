El Ayuntamiento de Santa Eulària pedirá explicaciones a los departamentos implicados en la emergencia -Delegación del Gobierno, Salvamento Marítimo y Capitanía Marítima- que acabó con el hundimiento del yate ‘Aria SF’ para que indiquen los motivos por los que no se pudo evitar que la embarcación zozobrara frente a la costa del municipio, a muy poca profundidad con el peligro que supone para unas aguas declaradas Zona Especial de Conservación y en las proximidades de zonas de baño, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

“Queremos saber, queremos saber por qué un barco que empezó a quemarse dos días antes y a varios kilómetros de distancia acabó hundido frente nuestras costas; queremos saber qué medidas se han adoptado para evitar que lleguen restos del navío a tierra y evitar así la presencia de estos elementos contaminantes en la costa del municipio los cuales, por cierto, están llegando y están siendo retirados por la contrata municipal de limpieza en los lugares en que es posible; y también queremos que se explique por qué no se le ha comunicado oficialmente al Consistorio una situación de riesgo que afecta directamente a nuestro territorio y para la cual podríamos haber puesto en alerta nuestros medios para actuar en este tipo de situaciones y así, posiblemente, evitar algunos de los efectos negativos que va a tener el vertido sobre nuestra costa”, ha señalado la alcaldesa Carmen Ferrer.

Desde el Ayuntamiento se está realizando la labor de limpieza de los restos que llegan a las zonas de fácil acceso de la costa como son las playas de s’Estanyol y Cala Olivera, pero se sigue con preocupación la posibilidad de que haya restos que queden en zonas inaccesibles y que estos puedan afectar al medioambiente de la zona. Igualmente, preocupan los posibles vertidos de líquidos contaminantes, como combustibles o aceites, que puedan quedar en el interior del pecio.

El Consistorio no comprende, y se muestra sorprendido, que una embarcación que empezó a arder frente a Formentera el día 11 (y que, desde aquella jornada, estuviera siendo objeto de un seguimiento por parte de Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima y Guardia Civil) acabara tres días después hundida a escasos metros de la costa de la zona entre s’Estanyol y es Cap Martinet sin que se nos haya informado oficialmente sobre la situación y los peligros que podía conllevar. “El Ayuntamiento, como representante de los ciudadanos más afectados por esta situación, también quiere recibir información de porqué se tomaron hasta tres decisiones distintas sobre el destino de la embarcación, siendo la última la de trasladarlo a las inmediaciones de nuestro municipio”, ha apuntado la primer edil.

“Entendemos que la exigencia de inmediatez que supone una emergencia de este tipo pero no comprendemos cómo la administración que representa a los vecinos que podían resultar más afectados, cuyo medio ambiente puede sufrir más las consecuencias de un vertido, no ha recibido información más que de forma extraoficial, parcial y sin un seguimiento continuo”, ha lamentado Ferrer. “Tampoco se nos han transmitido las actuaciones de vigilancia y seguimiento de los trabajos que se están realizando actualmente por parte de una empresa privada contratada por el armador para extraer el combustible y si se retirarán o no los restos del casco, motores y otros elementos de la embarcación que no fueron consumidos por el fuego”, ha concluido.