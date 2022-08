«El paciente de ibiza y Formentera debe saber cuánto tiempo estará en la lista de espera»

«Va a ir usted al traumatólogo», le dice el médico al paciente. «¿Cuándo?», pregunta éste. «Espere que lo compruebo... Pues mire, para el traumatólogo son seis meses de espera», informa el facultativo. «¿No podría ser una semanita?», intenta el enfermo. Este diálogo, que ayer interpretaron, con no poca guasa, Carlos Rodríguez Ribas (en el papel de médico) y Toni Pallicer (como el sufrido paciente), delegados en las Pitiüses del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) es ciencia ficción. Pero no debería serlo.

Así lo piden en uno de los puntos recogidos en la carta remitida a la conselleria balear de Salud y que han firmado el 96% de los médicos de familia. «Exigimos transparencia en las listas de espera», afirma Rodríguez. «¿Esto qué significa? Que cuando un médico está frente a un paciente y le dice que tiene que verle un especialista del hospital o le tienen que hacer una prueba pueda saber cuánto tiempo estará en esa lista de espera», continúa el delegado sindical, que asegura que eso, ahora mismo, es un misterio. Para el médico y para el paciente. Eso sí, la pregunta que más repiten estos últimos es «¿para cuándo?».

Rodríguez y Pallicer critican que la conselleria únicamente publique «una media» de la demora de todos los pacientes de todas las especialidades. Un dato que no es real ni útil. «Igual la media está en 180 días y resulta que si tienes que ir a un especialista esperas dos semanas, pero para otro la espera es de doce meses. Esto es inadmisible», indica antes de continuar: «Tanto el médico de cabecera como el paciente deben saber a qué atenerse y esto pasa por publicar semanalmente las listas de espera actualizadas».

En el portal de transparencia del Servei Balear de Salut se pueden consultar los datos de las listas de espera quirúrgica y de consultas externas: demora media, el número total de pacientes que aguardan y los que superan la espera máxima. Del total de Balears y hospital por hospital. El portal da la opción de mirar los datos por servicios y especialidades, pero esta opción lleva ya un tiempo sin datos actualizados. Los que sí van prácticamente al día son los datos de la visión general, esa media que critican los portavoces del sindicato. En el portal de transparencia existe la opción «vuestra situación en la lista de espera», para lo que es necesario el número cl@ve o contar con el DNI electrónico.

Los delegados del Simebal no entienden que este dato «sea un secreto». Destacan que los pacientes ya son conscientes de que van a tener que esperar y que conocer la verdad «no duele». «Hay que ser transparentes, que es algo que les gusta mucho a los políticos», ironizan antes de retomar la segunda parte de su diálogo dramatizado sobre las listas de espera. «Va a ir usted al traumatólogo», afirma el médico. «¿Me puede decir cuánto va a tardar?», pregunta el paciente. «No», es la respuesta del galeno. «¿Por qué no puede decírmelo, doctor?», insiste, preocupado, el enfermo. «Pues porque no lo sé», zanja el medico.