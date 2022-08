«El problema grave de los quirófanos del hospital de Ibiza es que sin anestesistas no hay cirugía»

«El problema grave de los quirófanos es que sin anestesistas no hay cirugía. Sin anestesistas los quirófanos no pueden funcionar», afirmó ayer Carlos Rodríguez Ribas, portavoz en las Pitiüses del Sindicato Médico de Balears (Simebal). El delegado sindical destacó ayer la necesidad de aumentar la plantilla del servicio de Anestesia del Hospital Can Misses.

De la misma manera, Rodríguez recordó la importancia de habilitar los quirófanos del viejo edificio para contar «con un plan B» en el caso de que los del nuevo edificio quedaran inutilizados —«recordemos las goteras, las moscas o la pandemia», indicó—, un proyecto que está previsto en el plan estratégico.