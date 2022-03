Dos quirófanos del hospital de Ibiza, preparados para cirugía vascular y cardíaca

La actividad quirúrgica del Hospital Can Misses estará limitada este año por la obra prevista en el bloque quirúrgico y que afectará a dos saladas de operaciones. Una reforma cuya tramitación comenzará este mismo año y que está incluida en la parte de infraestructuras del plan estratégico presentado ayer por la consellera balear de Salud, que prevé una inversión de 30 millones de euros para los próximos dos años.

La gerente del Área de Salud pitiusa, Carmen Santos, detalló que el objetivo de esta actuación es preparar dos de los quirófanos para las «operaciones cada vez más complejas» que se realizan en el Hospital Can Misses. Lo que se va a hacer es reformar las instalaciones de ventilación y climatización (afectará a la renovación del aire, la temperatura y la humedad ambiental dentro del quirófano) para aumentar la asepsia, de manera que su calificación pase de tipo B a tipo A, detallaron desde el Área de Salud.

Con esta acreditación, las dos salas estarán preparadas para «operaciones específicas de cirugía vascular, cardíaca y neurocirugía así como determinadas intervenciones de Traumatología para las que se requiere una mayor asepsia, más renovación del aire y condiciones de temperatura y humedad específicas». Esta reforma está incluida en los 3,3 millones de euros que se invertirán en obras en el complejo del hospital. Tanto en el nuevo edificio, donde, además, se creará un segundo box de paradas en el servicio de Urgencias y la ampliación de los laboratorios de Microbiología y Fertilidad, como ya adelantó este diario. En el viejo Can Misses se renovarán el almacén de farmacia, la unidad de control de gestión, la red de pluviales —«nos ha dado algún problema», apuntó la gerente— y los quirófanos. Se reformarán dos de los antiguos, «que están obsoletos», con el objetivo de no tener que paralizar por completo la actividad quirúrgica en el caso de que surja algún problema en el bloque nuevo o, como se ha visto en la pandemia, haya que darles otro uso. A todo esto habrá que sumar los 600.000 euros de un segundo TAC de alta resolución (128 cortes) que permitirá hacer diagnósticos «más certeros», apuntó el responsable del Ib-Salut.

El gran montante de los 30 millones previstos para infraestructuras, un total de 25, se destinarán a Atención Primaria. Está previsto ampliar la unidad básica de salud de Puig d’en Valls, así como los ambulatorios de Santa Eulària y es Viver. En estos dos últimos casos no está decidido aún si se ampliarán los edificios actuales, creando plantas superiores o levantando nuevos volúmenes en terrenos colindantes, o se construirán instalaciones nuevas. No hay fecha para estas obras, reconoció Fuster, que destacó, no obstante, que la partida económica sí se ha reservado.