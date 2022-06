Aprobada la Ley Turística, que el PP anuncia que derogará si gobierna en Balears

El Parlament balear aprobó ayer la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad y la Circularidad del Turismo tras horas de debates y casi una treintena de votaciones tanto de las enmiendas presentadas como de su articulado, este por bloques. La nueva Ley Turística pasó el trámite sin que, como solicitaba el PP (y apoyaba Vox), se pidiera previamente un dictamen al Consell Consultiu. Los populares consideran que el aval del Consultiu es preciso para garantizar la legalidad de la moratoria de cuatro años establecida para las plazas turísticas y para asegurar que no se invaden competencias de los consells insulares.

El conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, aseguró que la ley es fruto de la «generosa» e «ingente labor de diálogo» con todos los sectores implicados, desde los hoteleros a los partidos políticos (aunque del PP dijo que se autoexcluyó), la oferta complementaria y los sindicatos: «No preguntaremos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo camino». Es la cita de Goethe que utilizó el conseller para ilustrar el consenso alcanzado: no se ha logrado en todos y cada uno de los artículos, reconoce, pero cree que, en el fondo, nadie se opone totalmente al fondo de la ley. «Todo lo que hay en ella tiene un sentido», afirma.

Para Negueruela, la ley «ya es un referente» cuyos pasos quieren seguir «Andorra y Cataluña» y que es alabada por el Gobierno español. «Hay un cambio de paradigma en la industria de la felicidad», subrayó: «Nuestro posicionamiento como destino no debe estar basado en la intensidad», sino en la apuesta por la calidad. De ahí la congelación de plazas durante cuatro años: «El debate de los límites es necesario y urgente (...) Es el momento de apostar por la calidad, no por crecer más», indicó, si bien el portavoz de El PI, Josep Melià, le avisó de que lo único que ha hecho es «aplazar en el tiempo» esa discusión. Negueruela también sacó pecho por haber «incorporado a los trabajadores» a la ley: «Se lo debíamos como sociedad». La nueva legislación «dignifica» la labor de las camareras de piso, afirma.

«No quisiera romper su mundo idílico», le dijo poco después Melià, que pese a haber logrado incorporar algunas enmiendas tiró de la oreja al conseller de Turismo por cómo había iniciado esta tramitación en febrero, mediante un decreto ley: «Las cosas no se hacen así».

La consellera popular Salomé Cabrera advirtió durante la sesión de que el PP derogará esa Ley Turística y presentará otra que será «integral, participada e innovadora». La aprobada ayer la calificó de «ley de moratoria y decrecimiento turístico». Cabrera tildó de trilero a Negueruela por jugar con «la bolita» de las camas elevables y la circularidad, cuando «lo que realmente le importaba era el decrecimiento y la moratoria», que para los populares es «un ataque a la libertad de mercado y a la libre competencia».

PP: «Ya dijimos que no parchearíamos esta ley. Trabajamos en una nuestra»

«Se abre la veda»

Según Cabrera, con «el decrecimiento se abre la veda. Si los ciudadanos no les paran [a los socialistas] en un año [cuando haya elecciones] irán a por más», avisó. «¿No les han bastado dos años de pandemia para ver a lo que lleva el decrecimiento? ¿Cuántos puestos de trabajo está dispuesto a eliminar con su decrecimiento?», preguntó la consellera a Negueruela, al que reprochó haber dedicado «las últimas semanas a maquillar la ley con enmiendas con unos y otros». A la acusación de Negueruela de excluirse de este debate al no presentar enmiendas, Cabrera, que insistió en que su partido está «a favor de la circularidad y la mejora de la calidad», le replicó que no estaba en los planes del PP participar en ese «maquillaje»: «Ya dijimos que no parchearíamos esta ley. Trabajamos en una nuestra», anunció. Avanzó que se reunirán «con todo el sector y con transparencia», y será «integral, pues recogerá toda la cadena de valor turística». Introducirá «mejoras en zonas turísticas maduras», se basará en incentivos y en ayudas para modernizar la oferta complementaria, y garantizará la continuidad de 90.000 plazas de alquiler turístico, asunto que, junto a la posibilidad de intercambiar plazas , Josep Meliá avisó que «será, si depende de El PI, una cuestión clave de una futura mayoría», manifestó en referencia a las elecciones autonómicas de 2023. Otros ejes de la Ley Turística que prepara el PP son «la lucha contra la oferta ilegal» y la obligación de que el Govern «invierta en cuestiones vinculadas con la sostenibilidad».

Cs: «Si gobernamos derogaremos la moratoria, la condición de modernizar a cambio de decrecer en plazas y el régimen sancionador, que es completamente desequilibrado y desproporcionado»

Cs se apunta a derogar

«Si gobernamos derogaremos la moratoria, la condición de modernizar a cambio de decrecer en plazas y el régimen sancionador, que es completamente desequilibrado y desproporcionado», matizó Patricia Guasp, portavoz de Ciudadanos, formación que, no obstante, ha conseguido que el Govern incluya 10 de sus 33 enmiendas presentadas. «Hemos dado voz a los que ustedes [el Govern] se la negaron al aprobar un decreto ley con nocturnidad», añadió Guasp, que calificó de «irresponsabilidad supina ligar sostenibilidad y circularidad a decrecimiento», lo que ha provocado que se perdiera «la oportunidad de aprobar por mayoría esta ley».

Si Negueruela citaba a Goethe, la portavoz de Cs hizo lo propio con Orwell: «Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano». Ya utilizó esa frase cuando la Ley Turística fue presentada como Decreto Ley: «Le sienta mejor este perfil actual que el obtuso de Fitur, donde informó por primera vez de la ley, y el de las semanas que le siguieron».