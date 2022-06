Alfombra blanca para los ‘influencers’ en Ibiza

Brummel puso de moda el pañuelo en el cuello en 1815 –se dice que con el apoyo del Príncipe de Gales, que veía en esta prenda una manera de disimular su papada- y sus cambios de vestuario mantenían en vilo al Londres de su época. La duquesa de Guermantes, que retrata Proust, señalaba qué era lo que se llevaba y lo que no, y cada palabra suya era acogida con reverencia por todos sus admiradores. Sirva este prefacio para señalar que el fenómeno de los influencers es bastante antiguo, aunque con el estallido del fenómeno en las redes sociales como Instagram o Tiktok, se vive un nueva eclosión del influencer entendido como prescriptor: aquel que indica qué ponerse, dónde comer y, muy importante, dónde pasar unas vacaciones perfectas.

Atraerlos, seducirlos y convertirlos en embajadores de Ibiza. Esto es lo que se han propuesto el Consell de Ibiza y la organización del International Influencers Awards (IAA). Durante este fin de semana, 50 de los nombres más influyentes en redes sociales a escala mundial recalarán en Ibiza, con un programa lleno de actividades que tendrá como culminación la entrega de los primeros Influencers Awards en una gran gala que se celebrará este domingo en el restaurante-cabaret Lío. «Queremos premiar, cada año, a quienes crean contenido positivo y ético en las redes sociales», señaló Francisco Larrey, director de los IAA, en la rueda de prensa de presentación.

En esta gala, en la entrada a los invitados se les pondrá una alfombra blanca y no roja, como es lo habitual en estos casos, ya que «el blanco es el color que simboliza la isla», explicó Larrey. De hecho, el galardón que se entregará también es completamente blanco: una especie de figura antropomorfa, parecida a Mickey Mouse, y que ha sido diseñada por Jaime Hayón.

Los asistentes

Los influencers que acudirán son auténticos primeras espadas, figuras mediáticas a nivel nacional e internacional. Del panorama nacional acuden socialités como Pelayo Díaz (un millón de seguidores en Instagram), o Laura Matamoros (1 millón en Instagram), las tiktokers Twin Melody (17,8 millones en Tiktok), la youtuber Grace Villarreal (838.000 suscriptores en Youtube), la modelo Coral Simanovich (797.000 en Instagram). Y de la escena internacional, los mejicanos Domelipa (53,6 millones en Tiktok), Brianda (31 millones en Tiktok) y Juanpa Zurita (29,3 millones en Instagram), la especialista en fitness Jane Shelter (13,3 millones en Instagram), o la yogui Xuan Lan (1,7 millones en Youtube), entre muchos otros. Nótese que, junto al nombre de cada uno de ellos, es esencial señalar el número de seguidores que tienen en redes sociales, ya que ése es su capital más importante y la razón por la cual serán agasajados durante este fin de semana en Ibiza.

«Hemos calculado que entre todos ellos suman 400 millones de impactos estimados en las redes sociales», comentó el director del IAA, y «si le sumas una jornada en la que están subiendo posts e stories, se puede llegar a sumar un total de 4.000 millones de impactos positivos de Ibiza en redes».

Un cambio de paradigma ante el cual no conviene ir con el paso cambiado, como confesó el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa: «Vi a mis hijas entusiasmadas con Tiktok y me di cuenta de que es lo que nos viene, además de que me estoy haciendo mayor», bromeó. Costa destacó que las herramientas de promoción turística online «llegan a muchos clientes y con poco coste», y el objetivo es convertir a estos influencers en «embajadores de la isla».

Para seducirles y para que hablen maravillas de la isla, la organización ha programado un fin de semana de semana repleto de actividades. El viernes por la noche se les ofrecerá una recepción en la azotea del hotel The Standard y posteriormente asistirán al opening de David Ghetta en la discoteca Hï. El sábado tendrán una excursión náutica hasta Formentera, donde pasarán el día en un beach club; domingo se desplazarán hasta el agroturismo Atzaró, donde se les invitará a conocer «la Ibiza interior» y donde se instalarán diversos puestos de moda Adlib, para difundir entre ellos la moda local. Además, los influencers participarán en una actividad plastic free en colaboración con Ibiza Preservation Found. Será la previa a la gran gala del domingo por la noche. Realmente, no tendrán tiempo para aburrirse.