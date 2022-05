La Ibiza de antes en el colegio Can Misses

Una torre de defensa con tetrabricks de leche. Es lo que está construyendo un grupo de alumnos del colegio Can Misses. En el propio centro. Para la exposición colectiva de la Setmana de la Llengua, que lleva como lema 'I així era Eivissa'. La iniciativa alcanza este año su edición número catorce, la primera con cierta normalidad tras la pandemia. «En 2020 no se celebró y en 2021 se hizo la parte interna, las actividades de la escuela, pero no la fiesta de clausura, y hubo visitas, pero no se mezclaron los grupos», explican desde el equipo directivo mientras los escolares andan ya metidos en harina.

Literal y metafóricamente. Unos escuchan atentos a la escritora Iolanda Bonet, otros sacan su lado más artístico con Elvira Escandell, los hay concentrados en montar sus propias historias con Monma Mingot y, efectivamente, otro grupo tiene las manos pringadas de harina, guisantes y sobrasada, ingredientes de las empanadas que, con ayuda de la cocinera Marga Orell, se comerán pasado un rato. «Además de cocinera es maestra. Y se nota», señala la secretaria del colegio, que explica que ésta es una de las actividades que más disfrutan los alumnos, ya que en ella se mezclan escolares de diferentes cursos. «Les gusta a todos, a los pequeños y a los mayores», comenta la secretaria. Estos días, además de las visitas de pintores, escritores, cuentacuentos y expertos en cine y en teatro, entre otros, los escolares también han explorado más allá del recinto educativo. Han ido al faro de Botafoc, paseado por Dalt Vila, visitado el museo de Can Ros y visto de cerca la torre de sa Sal Rossa. Excursiones, cada una de ellas, relacionadas con el tema escogido por cada curso para desarrollar durante esta semana: piratas y ses Salines, gastronomía, torres de defensa, animales autóctonos, música y ball pagès, Dalt Vila, ses Feixes, puertos y faros. La literatura está muy presente en las jornadas, que comenzaron el lunes. Los alumnos han leído ‘Més que mots’, de Iolanda Bonet; ‘Quin giro!’, de Joan Amorós o ‘El bloc del bogamarí’, de Joan Cardona. La Setmana de la Llengua concluirá el sábado con una fiesta que acogerá el mismo centro y en la que las familias podrán visitar la exposición que durante estos días concluirán los escolares. La celebración comenzará a las cinco de la tarde con juegos cooperativos y que continuará con una actuación del Mago Albert y la colla de Vila. El grupo Rels se encargará del colofón final que acompañará la cena popular que se celebrará en el propio patio del colegio. Desde la dirección del centro destacan la importancia de iniciativas como la Setmana de la Llengua para el aprendizaje de los niños. «Ellos lo tienen clarísimo. Les encanta y aprenden. Pasados unos días siempre hacemos una pequeña encuesta y la experiencia es muy positiva. Están encantados», afirma la secretaria, que asegura que el trabajo que supone organizar estos seis días de actividades compensa.