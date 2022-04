El Tinder de las razas autóctonas

Un catálogo en el que están registradas todas las cabezas de ganado locales de razas autóctonas, para saber con quién cruzarlas. Por así decirlo, un portal para encontrarles su ‘pareja ideal’. ¿Un Tinder para animales? Àgueda Pons, técnica de Servicios de Mejora Agraria -Semilla- del Govern balear, sonríe, y explica la enorme importancia de emparejar adecuadamente a cada res: «La conservación ganadera de una raza autóctona pura no es sencillo. El principal problema es la consanguinidad», explica.

Este fue uno de los temas que se trataron ayer en la jornada teórico práctica sobre gestión de las explotaciones de razas autóctonas que organiza la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern balear, en colaboración con el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, y que se impartió en la finca de Can Marines.

«Los productores nos han dado muchísima información. Ahora, todos estos datos se los devolvemos en forma de herramientas útiles para mejorar la gestión de sus explotaciones», señala Pons. Esta información se puede encontrar a través de la web semilla.cedesa.es, donde están registradas las cabezas de ganado de raza autóctona reconocida. Así, cuando se necesite ‘emparejar’ a una de ellas, se puede encontrar la opción más ideal: «Aquí está registrada la explotación en la que se encuentra, sus padres, su rango de consanguinedad, una descripción de la morfología así como sus diversos pesajes». No hay fotos haciendo morritos frente a un espejo, pero casi. «Se trata de realizar los mejores cruces para evitar una deriva genética y, a la vez, que sea lo más rentable posible para el ganadero», explica la técnica de Semilla.

Gestionar la genética

Este fue también el tema de la charla inaugural de las jornadas, a cargo de Juan Vicente Delgado, doctor en veterinaria y genetista de la Universidad de Córdoba. «La génetica es muy lenta», explicó al inicio de su ponencia, «del mismo modo que un cambio en la alimentación del ganado provoca una retorno muy inmediato, en la genética sucede lo contrario, pero las mejoras que se consiguen, perduran en el tiempo».

Una charla que terminó con un ejemplo muy cercano. Delgado mostró un foto suya con su madre -ella, menuda y bajita, él, alto y corpulento-, y señaló: «Imaginen que mi madre es una oveja y yo un carnero. Quizás por su aspecto, no hubieran elegido a mi madre como una reproductora ideal», bromeó, «pero seleccionar a un reproductor por su fenotipo [aspecto exterior] puede no ser lo correcto. Lo que los animales transmiten a la descendencia es también lo que no se ve». Por este motivo, es necesario llevar un libro genealógico de los ejemplares, para que estén evaluados genéticamente, y se pueda «organizar la conservación y mejora de los animales».

Posteriormente, participaron por videoconferencia otros ponentes, que expusieron sus experiencias de gestión de razas autóctonas mediante herramientas de diversidad genética. Así, José Luís Yustos explicó su experiencia con la raza aviar castellana negra, y Silvia Adán, directora adjunta del Boaga -Federación de Razas Autóctonas de Galicia- hizo lo propio con la gestión de las razas gallegas.

En esta misma jornada se presentó la propuesta del etiquetado ‘100% Raza Autóctona’ que impulsa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. «Es importante que el consumidor identifique los productos de razas autóctonas», explica Àgueda Pons.

La viabilidad comercial

El borrador de esta campaña incluye el lema ‘Detrás de cada producto 100% raza autóctona, hay una historia 100% nuestra’. La viabilidad comercial de estos productos son la garantía de su supervivencia: «Las razas no se mantienen solas, hay mucho trabajo detrás», señala la técnica de Semilla, que añade: «Afortunadamente, hay una demanda de productos de ganadería extensiva y de kilómetro cero».

La campaña, además, pretende que los ganaderos «sientan un orgullo por su producto».