Stop a las agresiones en los autobuses de Ibiza

Casi una veintena de conductores de autobuses de Ibiza participaron este jueves por la mañana en el curso ‘Control de personas agresivas’ para aprender a manejar situaciones conflictivas, en caso de sufrir algún tipo de agresión tanto verbal como física en su lugar de trabajo.

El curso comenzó el miércoles con clases teóricas y ayer finalizó con una jornada de prácticas en las que los alumnos interpretaron distintos roles, tanto de agresores como de conductores, para aplicar las técnicas aprendidas en un escenario lo más similar posible a la realidad. El instructor encargado de impartir la formación explicó que consistió en proporcionar herramientas a los alumnos «para facilitar la evasión del lugar en caso de cualquier tipo de agresión y evitar el enfrentamiento directo». Asimismo, el profesor detalló que «el 75% de los conductores de autobuses, a nivel nacional, sufre algún tipo de agresión a lo largo de su carrera profesional».

Camilo González, de 62 años, conductor en la ruta de Ibiza a Santa Eulària, aseguró que su objetivo era poder «salir de cualquier situación si me intenta agredir algún pasajero aunque, hasta el día de hoy, no he sufrido ninguna agresión, pero discusiones sí. Ahora muchas son por el uso obligatorio de las mascarillas».

Palabras ofensivas y machistas

Sin embargo, Raquel Serrano, de 34 años, sí ha tenido que enfrentarse a situaciones conflictivas en los tres años que lleva conduciendo autobuses. Ella trabaja en las líneas L8 (Sant Antoni-Sant Josep-Ibiza), L14 (Platj de en Bossa- Ibiza) y L10 (Aeropuerto de Ibiza). En las que viaja «mucha variedad de gente» y recordó una experiencia, en una línea nocturna, en la que llamó la atención a un grupo de «ocho chavales» por estar «fumando y armando jaleo dentro del autobús». Los pasajeros se enfrentaron a ella y le dirigieron palabras ofensivas y machistas, como que ese trabajo no era para ella. Sánchez apuntó que se tiene que enfrentar a situaciones en las que le faltan al respeto por «la condición de ser mujer», ya que los agresores la ven como alguien «más vulnerable que un hombre y además no aceptan que una mujer les llame la atención».

Por otra parte, Isaac, de 46 años de edad, con seis años de experiencia en la isla y 20 en total como conductor, recibió, este verano, una agresión física en la que un pasajero le «reventó el móvil contra el suelo», mientras avisaba a la empresa de que el hombre estaba dando «problemas en el autobús». Isaac asistió al curso para prevenir futuros altercados y aseguró que aprendió que «lo más importante es tener el control de la situación y mantener la calma para evitar la agresión física».

El curso ha estado organizado por el Departamento de Transportes del Consell de Ibiza y se ha impartido en las instalaciones del centro de exámenes de conducir de Santa Gertrudis. El conseller de Transportes, Javier Torres, explicó este jueves que «en el transporte público, desafortunadamente, muchas veces se generan situaciones violentas. Además, tras la pandemia se ha producido mucho estrés y los conductores de la isla tienen que lidiar con esas situaciones conflictivas. Lo que queríamos desde el Consell es poder dar recursos a los conductores y minimizar estos riesgos».