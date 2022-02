PSIB, Més per Mallorca y Unidas Podemos votaron en contra de la toma en consideración de que el Consell Consultiu emita informes en la tramitación de los decretos ley, por lo que la propuesta no prosperó. La Proposición de Ley fue presentada por Més per Menorca y contó con el voto favorable de PP, Cs y El Pi. Vox decidió abstenerse.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, aseguró que la propuesta surge del problema político existente en cuanto al «uso y abuso» de la figura del decreto ley tanto por gobiernos de la izquierda como de la derecha. El diputado menorquín criticó a los partidos del Pacto argumentando que existe un problema que no se quiere resolver. «Este problema les perseguirá y cada vez que se debata un nuevo decreto ley, la prensa hablará de que una vez tuvieron la oportunidad de resolver el problema y no lo hicieron», señaló. Los grupos del Pacto, en una argumentación común, afirmaron que la propuesta de reforma no contempla quién trasladaría las peticiones al Consell Consultiu e insistieron en que el control de la acción de gobierno está contemplado en el ordenamiento jurídico. Además, hablaron de algunas «incongruencias» en el redactado en lo que respecta a la cuestión de los plazos y admitieron que se podría haber hecho «de otra manera».