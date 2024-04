Córdoba atrasa una semana la decisión sobre los quioscos

El presidente del Consell de Formentera y responsable del área de Litoral y Costas, Llorenç Córdoba, avanzó ayer que retrasará una semana la decisión sobre la adjudicación de los ocho quioscos de playa, para analizar con tranquilidad el informe de la mesa de contratación con su propuesta de adjudicación de las empresas mejor valoradas.

Córdoba manifestó: «En principio no es seguro que se vaya a llevar [la adjudicación de quioscos] a esta Junta de Gobierno», de mañana viernes, tal y como tenía previsto.

El motivo que expuso está relacionado con la última acta de la mesa de contratación del concurso, solo compuesta por técnicos: «Como ha aparecido la propuesta de la mesa de contratación lo que hay que hacer es valorar a los que han presentado y ver qué ocurre con el que ha quedado fuera». Aseguró que el acta de la mesa le llegó ayer, a pesar de estar publicada en la plataforma de contratos públicos del Estado desde el pasado lunes. «Como nos ha llegado ayer [por el martes] y como hay que convocar con tiempo es posible que no se pueda llevar a esta Junta de Gobierno la propuesta».

De forma paralela, indicó que los consellers de Sa Unió de la Junta de Gobierno, que ya se pronunciaron en contra de declarar el concurso desierto, «no dijeron que estuvieran en contra de los motivos que se están dando, simplemente dijeron que el informe que se había presentado no estaba lo suficientemente motivado», como para declarar el concurso desierto.

Añadió que no es cierto que el secretario del Consell de Formentera «haya dicho que no esté bien, lo que dice es que no puede hacer ese informe suyo porque es incompatible, como no puede hacer un informe que yo le pida, él no lo puede hacer en sentido contrario».

Reiteró que su intención es proponer declarar el concurso desierto sobre la base del informe de la letrada, María Teresa Ferrer, que recomienda esta salida. Córdoba indicó que «el informe de los servicios jurídicos del Consell [de una letrada] es el principal que tenemos y luego hay uno externo que pide no adjudicar y propone el desistimiento, pero no es la fórmula que propongo», aseguró.

En este punto reiteró «lo que propongo es declarar el concurso desierto por interés general».

Al ser preguntado sobre la existencia de un tercer informe, detalló: «Existe un tercer informe que pidió la asociación de quiosqueros», en referencia a los antiguos titulares de quioscos que no fueron los mejores valorados por la mesa de contratación. «Es un informe que no es propiedad del Consell ni es propiedad mía y sí que he podido leerlo, pero no está en disposición de que lo pueda pasar».

