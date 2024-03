Sa Unió vota en contra de declarar desierto el concurso de quioscos de Formentera

Los consellers de Sa Unió, miembros de la Junta de Gobierno del Consell de Formentera: Verónica Castelló, Óscar Portas y Cristina Costa, votaron ayer en contra de la propuesta del presidente de la Corporación, Llorenç Córdoba (expulsado de la coalición en enero), sobre la adjudicación del concurso de los ocho quioscos de playa. Un hecho insólito que nunca se ha había dado en democracia y en el que los miembros de un mismo equipo de gobierno han dejado patentes sus diferencias a través de un acta del segundo órgano de gobierno más importante de a isla tras el pleno de la institución.

Verónica Castelló, Óscar Portas y Cristina Costa, de Sa Unió. | C.C. / CARMELO cONVALIA. Formentera

La opción del presidente pasa por declarar desierta la adjudicación, a pesar de que hay ocho empresas con informes de la mesa de contratación como mejor valoradas. Córdoba es partidario de declarar desierto el concurso en marcha, redactar un nuevo pliego, con otras condiciones, y mientras tanto otorgar una autorización a los antiguos titulares de cara a esta temporada de 2024.

Pero los consellers de Sa Unió dejaron muy clara su postura a través de un comunicado: «No podemos apoyar la propuesta del presidente en un acto temerario y con falta de seguridad jurídica que pone en peligro a la institución, el servicio de quioscos y que daría pie a una demanda penal indefendible contra todos los miembros de la Junta de Gobierno».

Los consellers de sa Unió se muestran partidarios de seguir los criterios técnicos de la mesa de contratación, que ha ido resolviendo el concurso, y por eso señalan: «Tal y como manifestaron los miembros de la mesa de contratación, y mientras el presidente no les diga lo contrario, se ha requerido la documentación a los ganadores propuestos por la mesa; por tanto, el procedimiento para que haya quioscos este verano. Pero si se hubiera aceptado la propuesta del presidente Córdoba, lo más seguro es que este verano no tuviéramos quioscos, debido a una propuesta mal motivada, improcedente y sin base jurídico técnica suficiente».

Los consellers de Sa Unió profundizan sobre las motivaciones que les han llevado a romper, una vez más, con el presidente y especialmente en esta materia: «El informe jurídico aportado [por Córdoba] propone declarar los lotes de quioscos desiertos por no presentar unas propuestas reales y que no respetan la normativa laboral». Pero para los ocho consellers de Sa Unió, se trata de «un hecho jurídicamente indefendible porque los pliegos del concurso no fueron impugnados y son firmes».

Sobre la cuestión laboral, los consellers de Sa Unió sostienen que «no es discutible, en esta fase de licitación sino en fase de ejecución, tal y como dice la jurisprudencia al respecto». El segundo argumento que contradice al del presidente es que «el secretario, jefe de los servicios jurídicos del Consell, no ha hecho suyo este informe, que considera improcedente, y se mantiene en el criterio de informes de la Mesa de contratación, de la que forma parte».

Añaden que el informe y la propuesta no están suficientemente motivadas: «El informe jurídico concluye, entre otras cosas, que cada quiosco necesitaría 15 trabajadores en temporada baja y 20 en temporada alta». Pero resulta que cuando los consellers han preguntado al presidente Córdoba cómo justificaba este extremo, este les ha contestado: «Lo he tenido que hacer yo», refiriéndose a los resultados de los cálculos del informe de la letrada del área de Recursos Humanos, que ha suscrito.

Sa Unió añade que el presidente tampoco cita «qué normativa laboral es de aplicación ni qué normativa se incumple por parte de los lotes que el presidente Córdoba quiere declarar desiertos».

De la misma forma que tampoco se concreta en el informe el «interés público ni tampoco se especifica ni entra a valorar cuál es el régimen de aplicación de los trabajadores societarios, así como de las posibles contrataciones de servicios externos». Para acabar, Sa Unió sostiene que el informe jurídico que ha firmado la letrada de Recursos Humanos «tampoco aporta ningún tipo de jurisprudencia para dar apoyo a la propuesta de dejar desierto estos lotes».

Antiguos titulares

Mientras esto se debatía en el interior de la Casa Consistorial, en la terraza de un bar de la plaza, situada junto a la sede del Consell, se reunían los anteriores titulares de los quioscos.

Al concluir la Junta de Gobierno, el presidente del Consell se acercó a este grupo para comunicarles que, de momento, no había podido sacar adelante su «plan B», que contempla prolongar con una autorización su permanencia este verano en las playas de la isla.

