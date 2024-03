Córdoba propone que el concurso de quioscos quede desierto y convocar uno nuevo

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, salió decepcionado de la reunión que celebró este viernes la Junta de Gobierno, ya que su propuesta sobre la adjudicación de los ocho quioscos de playa que quería incluir en el orden del día, por la vía de urgencia, no obtuvo el respaldo del resto de los miembros de la misma, formada por Verónica Castelló, Cristina Costa, Óscar Portas y Javier Serra, todos consellers de Sa Unió. El motivo es que Córdoba remitió la información de su propuesta al resto de los miembros de la Junta una hora escasa antes de la reunión.

El presidente explicó: «La propuesta es declarar el concurso desierto con estos lotes [de quioscos de playa] y hacer un nuevo pliego de condiciones urgente para que se puedan presentar todos los licitadores que quieran... los de antes, los de ahora y los que puedan venir. Que se haga un pliego nuevo, adecuado a lo que pide la gente de la isla y lo que queremos».

Detalló que se basa en un informe jurídico, de una letrada del departamento de Recursos Humanos del Consell, que aconseja esta decisión en base a cuestiones laborales. De hecho, argumenta que el personal previsto para atender el servicio de los quioscos no llegaría a cubrir las horas de apertura de los mismos.

Al ser preguntado sobre la solución para este verano, teniendo en cuenta lo que tarda la tramitación de un nuevo pliego administrativo, manifestó: «No veo que estén montados el 26 de mayo [plazo dado por el Ministerio]. Podríamos buscar la misma solución que se ha hecho todos estos años», en referencia a 2022 y 2023.

Al insistir en si su propuesta para este verano es volver a los antiguos titulares, manifestó: «No, y no me induzca a contestarle en ese sentido. La idea, y lo puede ver en hemeroteca, es no adjudicar a los nuevos, porque han pasado 24 meses y muchas cosas. La idea es hacer un pliego nuevo y adjudicar a los que ganen, pero ahora no da tiempo». Fue entonces cuando apuntó: «El plan B era que pudieran seguir estos [los anteriores]. A mí me da igual, lo que tenemos que hacer es dar el servicio. Yo no digo a quién», recalcó.

«Dejo la puerta abierta»

Ante la insistencia de los periodistas para que concretara este extremo, apuntó: «Siempre se ha dicho que o se da a los antiguos o no se da a nadie. Yo dejo la puerta abierta porque igual hay gente que dice que podría hacerlo. Bien, no me cierro». Añadió al respecto que hay «gente», no especificó quién, que le dice que está con los antiguos titulares: «No, es una gente que se presentó y no ganó el concurso, como tampoco lo ha ganado la gente que se ha valorado más, porque no se ha adjudicado. Actualmente, en los lotes de quioscos nadie tiene más o menos derechos».

En este punto entró en contradicción al señalar que «si se hace una licitación nueva, pues serán los mejor puntuados. Que no se hace pues, desde luego, la opción que han ido eligiendo los equipos de gobierno anteriores es darle a los anteriores [titulares]. No la elijo yo, ya la eligieron antes», refiriéndose al anterior gobierno de GxF y PSOE.

La reacción de Sa Unió

El portavoz de Sa Unió, Óscar Portas, explicó que «la propuesta no iba en el orden del día» de la sesión ordinaria de hoy. De hecho, aseguró que el presidente remitió el contenido de la misma «por Whasapp momentos antes de iniciarse, con información nueva». Indicó que al presentarse por urgencia, «no se ha admitido» por el resto de miembros de la Junta. Portas aseguró que no se debatió ni se comentó el contenido de la propuesta y que en los próximos días la estudiarán para tratarla en una Junta de Gobierno extraordinaria.

Por su parte, el presidente hizo pública su impresión sobre el desarrollo de la Junta pocos minutos después de su conclusión: «Bastante mal, porque llevo una semana avisando de que presentaré a la Junta una proposición para resolver el contrato de los quioscos y no se me ha aceptado. Se ha presentado por urgencia, como se han presentado muchas cosas, y si la he presentado yo es porque quería que fuera así».

El presidente y responsable de Litoral, aclaró el sentido de su propuesta: «Es declarar el concurso desierto, con un informe jurídico de la casa y basándome en informes externos, y todos desaconsejan adjudicar los lotes que recibieron más puntuación por parte de la mesa».

Córdoba lamentó que el resto de los miembros de la Junta de Gobierno «se ha negado, de una forma desacertada, e incluso con falta de respeto. Y me han acusado de presentar cosas cuando ellos no lo sabían, cuando he dado una semana para que se reunieran conmigo. Ellos sabían que se iba a hacer». «No soy yo el que no se fía de los trabajadores ni de los servicios jurídicos de la casa, realmente son ellos [Sa Unió] los que lo hacen», añadió para responsabilizar de la situación a sus excompañeros.

Córdoba avanzó que como el resto de miembros de la Junta no ha aceptado su propuesta, «la volveré a presentar en una extraordinaria especial», que seguramente se celebrará el próximo lunes. Indicó que acepta las valoraciones de la mesa de contratación pero matizó que su informe no tiene en cuenta el tema laboral. «Es el cumplimiento de los convenios laborales», recalcó.

Nuevo informe oficial y público

La mesa de contratación, solo técnica, que apremió hace poco a la Junta de Gobierno a tomar una decisión, sigue emitiendo informes que se publican en la Plataforma de contratación del sector público de Estado. El último da cuenta de la documentación precisa que deben aportar las empresas y que, en caso «de no cumplimentarse el requerimiento en el plazo señalado (tres días desde la publicación de ayer), no subsanarse en plazo los defectos u omisiones advertidos, o en el caso de que la documentación de la licitadora contenga defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta».

Formentera presenta las propuestas a la consulta previa del reglamento de Costas

La Junta de Gobierno, enn este caso por unanimidad, acordó este viernes elevar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), dentro del proceso de consulta pública abierto, las propuestas acordadas en la mesa de Costas de Formentera. Se trata de un trámite previo a la nueva modificación del reglamento de Costas que impulsa el Miteco. Las propuestas fueron antes tratadas en la recién formada mesa de Costas insular, que se constituyó el pasado 20 de marzo por mandato del pleno. La modificación aprobada por el Estado en 2022 fue anulada por el Tribunal Supremo a instancias de la asociación de afectados de Formentera pero el Ministerio ha vuelto a iniciar la tramitación, esta vez cumpliendo con consulta previa. El presidente del Consell, Llorenç Córdoba, explicó que las alegaciones son similares a las que expusieron anteriormente para que se tengan en cuenta «las características especiales de Formentera». Recordó que la creación de la mesa de Costas fue aprobada y en la misma, además de la presidencia, que recae en su persona, hay dos representantes de cada grupo político (Sa Unió, GxF y PSOE) y dos de la asociación de afectados, con el objetivo de mantener una postura unitaria en este tema.

Suscríbete para seguir leyendo