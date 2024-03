El presidente asegura que tiene un informe que «desaconseja» adjudicar los quioscos de playa

El presidente del Consell de Formentera y responsable del área de Litoral, Llorenç Córdoba, apuntó ayer sobre el informe que pidieron el exconseller de Promoción Turística, José Manuel Alcaraz, y la coordinadora de letrados del Consell, a la Fundación Universidad y Empresa de la UIB, sobre la adjudicación de los quioscos de playa, que «seguramente su resultado no fue el que él [Alcaraz] quería». Al ser preguntado sobre su contenido, señaló: «Ese informe desaconseja adjudicar a los nuevos licitadores y es el único informe oficial que tenemos en el Consell».

Mientras tanto, la mesa de contratación del concurso ya está pidiendo a las empresas que fueron las mejor valoradas en el concurso la documentación complementaria renovada, como estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

Al recordarle que los técnicos de la mesa le están apremiando para que tome una decisión, Llorenç Córdoba insistió: «La mesa lo que hace es una valoración técnica, sin tener en cuenta otras cosas», y recordó que hay un retraso de dos años en la adjudicación: «Tendríamos que preguntarnos por qué no se adjudicó antes, igual es que el anterior equipo de gobierno [de GxF-PSOE] valoró que no quería adjudicarlo por alguna razón».

Ante esta situación, Córdoba toma distancia cuando afirma: «Yo no estoy ni con los antiguos ni con los nuevos [empresarios que optan a los quioscos]. Vamos a sacar un concurso de urgencia, transparente y diferente, y de forma paralela igual seguiremos con los anteriores» titulares un verano más. El plazo que se ha puesto para resolver este asunto es de una semana.

Puerto y s’Estany des Peix

El presidente también tiene la responsabilidad de poner en marcha la regulación de los fondeos en s’Estany des Peix, así como los detalles con la APB para la gestión del puerto de la Savina. Esto afecta no solo a los barcos de línea, sino a toda la actividad náutica que se da en el puerto: «No he llegado a un pacto con nadie ni por el tema de s’Estany ni por el tema de los quioscos ni por el tema urbanístico. Estoy diciendo que quiero proteger al Consell legalmente en la adjudicación de los quioscos. Como mucho sacaré un nuevo pliego para que se puedan presentar los anteriores, los nuevos y los que quieran».

Volviendo a la situación del puerto, admitió que se había reunido, hace poco, con el empresario Alberto Pedraza, vinculado con la empresa Puertos y Litorales Sostenibles, que opta a la adjudicación del Club Náutico Ibiza y que gestiona la dársena de Levante de la Savina.

«Me he reunido con Pedraza, Mayol y Bustos», empresarios con intereses en el puerto o que los han tenido en el caso del último. Pero el presidente quiso dejar claro que «el señor Pedraza, antes de elecciones, se reunió con todos los grupos políticos».

La intención de este empresario es «ampliar el puerto y reorganizarlo, pero me he reunido tomando un café en una terraza. Creo que la última vez que hablamos fue este año», pero dice que no recuerda la fecha exacta.