Los técnicos critican la «falta de impulso» del Consell al concurso de los quioscos de Formentera

La Mesa de Contratación del concurso público para la adjudicación de los servicios de temporada en las playas de Formentera, compuesta por técnicos, acaba de publicar en la Plataforma de contratos públicos del Estado un acta en la que se cubre las espaldas ante cualquier decisión que pueda adoptar la Junta de Gobierno en el controvertido concurso de los ocho lotes correspondientes a los quioscos de playa, que todavía no han sido adjudicados.

En ese informe, los técnicos de la mesa dejan claro que su actuación "ha sido idéntica en todos los lotes y no ha impedido la adjudicación en ningún caso", en referencia al resto de los lotes de este concurso que data de 2020 y en el que se incluyen servicios de hamacas, sombrillas y escuelas de vela.

Añaden que "en ningún caso se ha realizado un acto formal de calificación por parte de la Mesa que medie entre el acuerdo del requerimiento de documentación y el acuerdo de adjudicación de la Junta de Gobierno".

El pasado 23 de febrero, hace apenas dos semanas, el presidente del Consell Insular de Formentera y conseller de Litoral, Llorenç Córdoba, anunció su intención de que, "en lo que queda del mes de febrero, pueda haber ya una decisión definitiva sobre la adjudicación de los quioscos de playa". "Se está trabajando en las cuestiones técnicas y no es fácil tomar una decisión, y más ahora cuando además hay presiones desde fuera, y lo llamo presiones por no llamarlo casi coacciones, pero nosotros como Administración no debemos entrar en estas coacciones y tenemos que tomar una decisión correcta", aseguró el presidente.

Se refería entonces a la posibilidad de desistir del concurso, que ha sido válido para las sombrillas y hamacas, y convocar uno nuevo para los quioscos.

La estrategia del presidente

Es más, entre los distintos sectores consultados, cercanos a los círculos de poder, incluidos políticos y técnicos de la casa, parece que la estrategia que el presidente, Llorenç Córdoba, (que protagoniza la peor crisis política de la Administración local de la historia de la democracia), es la de dilatar la adjudicación de los quioscos para llegar a la temporada turística y justificar así el servicio urgente, otorgando otra autorización temporal a los anteriores titulares que se presentaron al concurso, pero que no lograron ser los mejor valorados por la mesa de contratación.

Para que no haya lugar a dudas los técnicos dejan constancia en el acta emitida y que es pública, de que desde que requirieron la documentación a las empresas mejor valoradas, el 22 de abril de 2020, "no se ha producido aún la adjudicación". Detallan en su informe, que elevan a la Junta de Gobierno, la sucesión de los hechos en tres momentos claves de este expediente C11_2020 (2020/3174): "En un primer momento, debido a la falta de concesión administrativa, que se recibió en fecha 26 de mayo de 2023. En segundo lugar, debido a una continuidad del servicio prestado por los anteriores licitadores acordada en fecha 3 de junio de 2023 por la Junta de Gobierno en funciones. Y en último lugar, por la ausencia de impulso para la resolución de la adjudicación por parte de la nueva Junta de Gobierno, constituida en fecha 17 de junio de 2023".

No puede ser más clara la mesa al atribuir a la actual Junta de Gobierno su pasividad en resolver este concurso que pone en jaque uno de los servicios mejor valorados por los turistas y residentes, como son los quioscos de playa.

Con el acta emitida los técnicos se curan en salud cuando afirman que: "La Mesa acuerda que para estos lotes (quioscos) se produzca un acta de calificación de la documentación requerida previa a la adjudicación, para ser totalmente garantistas con las normas que rigen el procedimiento y asegurarse de que si hay una paralización no pueda atribuirse en ningún caso a esta mesa".

En este párrafo es donde los técnicos dejan claro que, a partir de ahora, cualquier demora en la resolución del expediente no se les puede atribuir a ellos.

Urgencia

El informe termina comunicando a la Junta de Gobierno "con carácter de urgencia" que la Mesa de Contratación va a "proceder a calificar la documentación requerida previa a la adjudicación", según lo expresado en el acta que deberá pasar por la Junta de Gobierno de esta semana, "salvo que la propia Junta de Gobierno, como órgano de contratación, acuerde otra cosa en relación con la licitación" de este contrato.

Esta semana la Mesa empezará a solicitar la actualización de la documentación a las empresas mejor valoradas en este concurso, en lo que respecta a estar al corriente de sus obligaciones ante Hacienda y la Seguridad Social, además de aportar alguna documentación complementaria.