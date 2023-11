Sa Unió de Formentera aprueba una subida lineal de la tasa de basuras de un 30%

El pleno extraordinario del Consell Insular de Formentera ha aprobado una subida lineal del 30% de la tasa de basuras que se aplicará, por igual a todos los recibos, a partir del 1 de enero de 2024. La medida ha salido adelante con los nueve votos a favor del equipo de gobierno de Sa Unió y los ocho en contra de la oposición (tres PSOE y cinco GxF). Al mismo tiempo, se ha aprobado una subida del tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 0,75 al 0,88 en suelo urbano y de 0,70 al 0,83 en rústico, para cubrir los costes derivados de la gestión de residuos, pero que no se pueden imputar a la tasa de basuras, según la legislación, como la limpieza de playas, viaria y el mantenimiento de jardines, entre otros.

El conseller de Promoción Económica y Administración Insular, José Manuel Alcaraz, ha defendido la subida argumentando que “no es arbitraria, sino que viene motivada por un aumento de los costes”. También justificó la urgencia de la convocatoria del pleno, ya que “si no aplicamos este aumento, el déficit del cuadro tarifario sería del 30,6% para el año que viene”.

Ha añadido que los costes previstos ascienden a 4.943.000 euros “para los que no teníamos ingresos previstos para el año que viene y el máximo que se puede aprobar es un incremento lineal del 30 % de la tasa de residuos”. Luego están los gastos que no se pueden imputar a la tasa de basuras porque legalmente no se permite. En este caso, Alcaraz ha explicado que se cubrirán con el Impuesto de Bienes Inmuebles, con la subida de los tipos impositivos señalados.

En la práctica y como ejemplo, una primera vivienda que ahora paga 110 euros al año por la tasa de basuras pasará a pagar 144,10 euros y una persona jubilada que paga 17,5 euros, pagará 22,75 euros.

El conseller de Promoción Económica se comprometió, finalmente, a convocar a los partidos de la oposición en 2024 para estudiar conjuntamente la redistribución de la tasa en función del criterio de quien más produce, más paga.

La oposición en contra

Los dos grupos de la oposición, PSOE y GxF, han admitido la necesidad de la subida por la nueva contrata, aunque no compartieron la forma en la que se plantea al estar en contra de que el aumento sea lineal y de que no se aplique de forma proporcional.

Ana Juan, portavoz del grupo socialista, ha manifestado: “No compartimos ese aumento lineal del 30 %, que se habría podido hacer de muchas formas”, y ha desvelado que el anterior equipo de gobierno tenía un estudio hecho, de noviembre de 2019, “sobre cómo repercutir en los ciudadanos el incremento de la nueva contrata”. La postura de los socialistas en esta materia es la de “quien más residuos produce más paga”.

En otra de sus intervenciones, Ana Juan ha cuestionado el compromiso electoral de Sa Unió de no bajar impuestos para luego hacer lo contrario: “No es legítimo que engañen a los ciudadanos, no engaña el anterior equipo de gobierno, como tampoco es lícito que los ciudadanos de Formentera tengan que pagar los residuos a los más ricos”.

Alejandra Ferrer, de GxF, ha comenzado su intervención lamentando las formas de la convocatoria del pleno: “La oposición ha tenido información menos de 24 horas antes”, ha criticado. La portavoz de este grupo ha recordado que “tanto el señor Alcaraz como el señor Córdoba prometieron en campaña electoral una bajada de impuestos, cuando sabían que más servicio y una nueva contrata de residuos significa modificar la ordenanza”.

Ha recordado que el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, “dijo que bajaría impuestos, que bajaría el IBI y ahora, después del mantra de que no había dinero, de que todo lo hemos hecho muy mal, y de que la caja está vacía, cuando en realidad tienen el mejor presupuesto que ha tenido nunca el Consell (tienen 10 millones de euros de remanente), más fondos europeos, vienen a decirnos que no les queda más remedio que hacer esta subida de impuestos por culpa nuestra”. “Han engañado en campaña a sus electores diciendo que bajarían impuestos cuando sabían perfectamente que mejorar servicios significa subirlos”, ha denunciado.

En cuanto a la aplicación de la tasa, Ferrer ha coincidido con el grupo socialista en que la subida “debe ser progresiva". "Teníamos claro que se debía modificar la distribución y este era el momento, ya que con trabajo conjunto lo habríamos podido hacer en dos o tres reuniones (…), pero han hecho una subida masiva e indiscriminada sin ningún tipo de información previa”.

José Manuel Alcaraz

La respuesta del conseller de Sa Unió, José Manuel Alcaraz, ha estado cargada de reproches hacia los partidos de la oposición, que fueron los encargados de adjudicar, en la anterior legislatura, la contrata de recogida de basuras, y los criticó por no dejar la previsión hecha de la subida que ahora se debe aplicar: “La ilusión era tener una oposición responsable, pero las ilusiones a veces son eso, ilusiones. Su responsabilidad no existía cuando gobernaban y tampoco la podíamos esperar en la oposición”, ha recriminado.

Respecto al estudio de 2019 que tenía hecho el anterior equipo de gobierno, ha manifestado: “Hubiera estado bien que me lo hubieran pasado cuando hicieron el traspaso de poderes, ¿dónde está ese estudio?”, se ha preguntado.

Dirigiéndose a Alejandra Ferrer, el conseller ha dicho: “Su discurso es para grabarlo y ponerlo en la escuela de demagogia. Sean responsables. Dan la vuelta a las cosas para ilusionar a su gente y mentir a la gente de Formentera”.

En este punto, José Manuel Alcaraz ha recordado que “tenemos cuatro años para reducir el IBI, esta legislatura y eso es a lo que nos hemos comprometido y en lo que trabajamos. Este aumento de la tasa de residuos viene obligada por la nueva contrata y por la jurisprudencia”.

Finalmente, ha ofrecido “la mano tendida” para, a lo largo de 2024, abordar “la redistribución de la tasa para cumplir con las normativas estatales y europeas; ojalá nos lo hubiéramos encontrado hecho, pero no”, ha lamentado.