«No puede ser. Los enfermos de cáncer de Formentera no se pueden quedar sin atención presencial», afirma Susana Ribas, delegada en las Pitiusas de la Asociación de Cáncer Metastásico poco después de leer la noticia sobre la suspensión de las consultas de Oncología en el hospital de la isla tras la marcha de una de las especialistas (la segunda en un mes). «Me he puesto en la piel de uno de esos enfermos y no puedo dejar de llorar», continúa Ribas, que hace sólo unos minutos estaba hablando con Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados de Cáncer (Apaac), y Carmen Villena, presidenta de la delegación pitiusa de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). «Hay que buscar una solución inmediata a este problema enquistado de la falta de oncólogos».

Carmen Villena confiesa que se puso enferma cuando se enteró de que el servicio de Oncología dejaba que atender consultas en Formentera. En ese momento le vino a la cabeza todo lo que pasó su familia hace años, cuando vivían en Formentera y su hijo enfermó de leucemia: «Lo he vivido en mis propias carnes. Sé lo que es que una persona enferma tenga que coger una barca con mal tiempo, si la hay porque ese día no han cerrado el puerto, para ir al médico». Villena afirma que están «muy preocupados» y confían en que Salud busque una solución lo antes posible para mantener las visitas semanales de Oncología a Formentera. «No podemos estar así», abunda refiriéndose tanto a la situación en la que se quedan los enfermos de Formentera como a la falta de especialistas en el servicio de Can Misses. Villena insiste en la necesidad de «ofrecer incentivos» para animar a que los médicos vengan a trabajar a las Pitiusas.

«Estoy muy enfadada. Indignada. Incluso conmigo misma y no sé por qué. Estás intentando ayudar a personas que están pasando por un proceso tan duro como es el cáncer y ves que quienes tienen que garantizar que estén atendidos se dispersan y hablan del futuro y no de la realidad actual», indica Maribel Martínez, que ayer, en nombre de las asociaciones de cáncer de la isla solicitó una «reunión urgente» con la gerente del Área de Salud pitiusa, Carmen Santos. «Han pasado unos meses y nada ha cambiado. Bueno, sí, estamos peor», opina la presidenta de Apaac, que considera que cuando los enfermos de cáncer están «desesperados» la Administración no puede mantener «ese discurso zen, etéreo, que dice que cuando los residentes acaben se les ofrecerá una plaza aquí». «Todo está en el aire, no sabemos qué va a pasar, cuándo se van a incorporar médicos», continúa Martínez, para quien es «inconcebible» que se obligue a los pacientes de Formentera a desplazarse hasta Ibiza para pasar consulta.

La presidenta de Apaac, además, está realmente preocupada por la situación con la que se encontrarán la semana que viene: «Podríamos quedarnos con medio oncólogo en la plantilla. A una de las especialistas se le acaba el contrato el día 30 [este sábado] y no sabemos qué va a pasar. Le prometieron una interinidad y lleva tiempo enlazando contratitos», afirma Martínez, que asegura que los enfermos de cáncer se sienten «desamparados». La presidenta de la asociación hace hincapié en la importancia del aspecto emocional y el vínculo con el médico en el proceso de esta enfermedad. «Esto queda totalmente de lado cuando se desplazan médicos diferentes desde Mallorca», concluye Martínez, que comenta la singular situación que viven los pacientes que, desesperados, recurren a un seguro privado: «Llegan a la privada y se encuentran con que el oncólogo que les atiende es el mismo que está con jornada reducida en Can Misses».

«Una vez nos hayamos reunido con la gerente del Área de Salud decidiremos qué medidas adoptamos», apunta Helen Watson, presidenta de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), que está convencida de que el principal problema para encontrar oncólogos es el elevado precio de la vivienda en la isla. Watson se muestra escéptica con el tiempo que se tardará en resolver la situación: «Si en seis años no han encontrado una solución no la van a encontrar en un mes». La presidenta de IFCC recuerda que hace apenas unas semanas la consellera balear de Salud se reunió con las asociaciones de cáncer de las Pitiusas y les garantizó «que estaba a punto de contar con un nuevo oncólogo». «Salí de la reunión muy contenta, pero sigue igual», indica Watson quien, a pesar de todo, está satisfecha y agradecida con los médicos que se desplazan desde Mallorca. Integrantes de la asociación han tenido ya visitas con ellos: «Y están encantados. Una enferma me dijo que la atendieron muy bien, explicándole todo con calma y que fue la primera vez en todo el proceso que un médico le pidió permiso para explorarle el estómago».

Para Watson, la visita de estos especialistas no es una solución. «Puede pasar que el avión no salga», reflexiona la presidenta de IFCC, que comienza a plantearse la idea de recoger firmas entre los habitantes de Ibiza y Formentera para exigir que se adopten medidas para solucionar la falta de oncólogos y, si es necesario «llevarlas hasta Madrid, al Gobierno».

La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, reconoció ayer que la situación en el servicio de Oncología del Hospital Can Misses «es complicada». «No dejamos de buscar médicos, pero oncología es una especialidad en la que no es fácil encontrarlos. El cáncer es una enfermedad muy frecuente y la necesidad de estos especialistas aumenta año tras año», indicó Gómez, que recordó el plan que se ha puesto en marcha para estabilizar plantillas. «Hay una oposición que ya está hecha y prevemos que a raíz de ella se pueda incorporar una persona», continuó la consellera antes de reconocer que es consciente de que esto «no es suficiente». «En cuanto sea posible se recuperará el servicio en Formentera, evidentemente», prometió.

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, exigió ayer a través de su perfil de Twitter que Formentera «debe mantener los derechos conseguidos y los servicios sanitarios esenciales». «Reconocemos los esfuerzos de Salud hacia nuestra isla, pero hay que garantizar la atención de Oncología de manera presencial. No aceptamos esta situación y así se lo hemos trasladado al Govern», señalaba. «El diputado de Formentera en el Parlament ha pedido a Salud que se mantengan las visitas de los oncólogos a la isla. La presencialidad es una necesidad en el caso de los enfermos de cáncer», explicó el conseller insular de Bienestar Social, Rafel Ramírez, que reclamó este «esfuerzo» a la conselleria dada la «situación física y psicológica» en la que se encuentran estos pacientes.

«Una solución urgente». Es lo que reclamó ayer Alejandra Ferrer como vicepresidenta del Consell de Formentera y como paciente de Oncología. «En esta enfermedad cada semana cuenta, hay que reaccionar de forma rápida. Que no haya consultas en Formentera podría retrasar los diagnósticos», indicó Ferrer, que destacó la importancia, además, de que ese especialista sea siempre el mismo: «Si tienes uno diferente cada vez tienes que contar tu historia en cada consulta. Cuando es el mismo ya conoce tu caso».

En cuanto a los desplazamientos a Ibiza, la vicepresidenta señaló que es algo más o menos molesto en función del momento en el que se encuentre el enfermo: «A veces estás en pleno tratamiento y estás muy débil. Desplazarse supone un plus de cansancio. Es muy duro». A Ferrer, que destaca el trabajo del personal de enfermería del Hospital de Formentera que se encarga de los tratamientos y de estar en contacto con Can Misses si ven algo alarmante en un paciente, le preocupa que en esta situación puedan demorarse las revisiones o se tarde más en detectar posibles recaídas. «Hay que buscar soluciones cuanto antes», insiste la expresidenta, que cree que algunos profesionales «no han acabado de comprender del todo que Ibiza significa Ibiza y Formentera» y plantea, incluso, la posibilidad de que Formentera «tenga un oncólogo y que se desplace a Ibiza cuando sea necesario».