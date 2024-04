Six Senses Ibiza inaugura la temporada 2024 el 4 de abril con experiencias wellness, culinarias y culturales

Six Senses Ibiza dará la bienvenida a la temporada 2024 a partir del 4 de abril con una variada propuesta de retiros de bienestar a cargo de expertos internacionales, unas instalaciones wellness sin parangón, una exquisita propuesta gastronómica cien por cien orgánica, actividades culturales, el club de longevidad RoseBar dirigido por el doctor Mark Hayman y mucho más. Con unas vistas de la costa norte de Ibiza que elevan el alma, Six Senses Ibiza deleitará con una experiencia a la altura de su reconocimiento como uno de los mejores hoteles del mundo según The World’s 50 Best Hotels.

Actividades de bienestar en Six Senses Ibiza

Sanctum abrirá la programación de actividades de bienestar con sus poderosas sesiones de entrenamiento holístico que exploran frecuencias energéticas a través del movimiento consciente de alta intensidad y la música. Se celebrarán tres sesiones, del 5 al 7 de abril en Sanctum. Las inscripciones de participación ya están abiertas.

Los retiros en Six Senses Ibiza están abiertos a todo el público, bajo reserva. / Lighuen Desanto

Durante los meses de abril y mayo se celebrarán hasta siete retiros. Un completo programa para mejorar la forma física con Taryn Toomey, creadora del método The Class; aplicar las últimas investigaciones sobre el cerebro para mejorar el rendimiento cognitivo y las interacciones sociales con el doctor Hanna Poikonen; descubrir o avanzar en la práctica del yoga a través de modalidades como el vinyasa y el flow; irradiar desde el interior mediante el cuidado de la piel a través de rituales e inmersiones en la naturaleza o redefinir la relación femenina con el placer, el poder y el propio cuerpo con la reconocida terapeuta Anja Akaya Amelung. Los retiros se celebrarán desde el 10 de abril al 26 de mayo. Más información sobre el programa de bienestar en Six Senses Ibiza en este enlace.

Six Senses Ibiza celebra Alma Festival en otoño

De cara al otoño, Six Senses Ibiza celebrará del 24 al 27 de octubre una nueva edición de Alma Festival. Único en su categoría, Alma es un festival que celebra el bienestar reuniendo en la isla a voces expertas para compartir los últimos avances y experiencias sobre el cuidado físico y mental a través de disciplinas que van desde la nutrición a la psicología, el movimiento o prácticas creativas. Sesiones de entrenamiento, charlas con voces expertas, actividades comunitarias, talleres y mucho más. Una iniciativa inmersiva donde cada participante tiene libertad para crear su propia experiencia en un entorno magnético como la bahía de Xarraca.

Gastronomía, brunch dominical en Six Senses Ibiza

La temporada se inaugura con el Sunday Brunch. A partir del 14 de abril, Six Senses Ibiza celebrará semanalmente (excepto en julio y agosto) el brunch dominical. Delicioso, nutritivo y orgánico, el brunch ofrece una suculenta selección de platos de origen vegetal, carnes, pescados y arroces como plato principal y un exuberante raw bar con ostras, sashimi y otras delicias. Todo servido con una gran bodega, con predilección por los vinos naturales y biodinámicos, y música en vivo con vistas panorámicas al mar.

El brunch dominical es delicioso, nutritivo y orgánico. / Six Senses Ibiza

Restaurantes en Six Senses Ibiza

Para comer y cenar se pueden encontrar restaurantes como The Beach Caves, especializado en sabores de Latinoamérica, situado al nivel del mar e impresionantes vistas a la puesta de sol, con una animada vida nocturna para continuar la velada; los sabores italianos entre naranjos de The Orchard; y North, el restaurante del célebre chef israelí Eyal Shani, un tributo al Mediterráneo, con elaboraciones vegetales sorprendentes y los mejores pescados y mariscos locales y carnes de calidad superior al grill. Un festín culinario que celebra los productos de temporada producidos de forma responsable bajo la dirección de Andrés Fernández, nuevo chef ejecutivo de Six Senses Ibiza.

Restaurante North, un tributo al Mediterráneo en Six Senses Ibiza. / Six Senses Ibiza

Day Pass para disfrutar de las instalaciones wellness en Six Senses Ibiza

Los Day Pass de Six Senses Ibiza ofrecen la posibilidad esta primavera de disfrutar de las instalaciones wellness del resort. Enclavado en el entorno natural de Cala Xarraca, con vistas panorámicas al mar, el Six Senses Ibiza Spa incluye unas instalaciones termales sin parangón en la isla, con un espectacular hammam, caldarium, sala de vapor, sauna y más. El Day Pass incluye además acceso a las instalaciones deportivas del resort, que incluyen gimnasio, ring de boxeo, estudios de yoga y cardio y un yoga deck al aire libre con vistas 360º. La experiencia puede completarse con una amplia gama de tratamientos corporales y masajes a la carta.

Clase de yoga con vistas a la bahia de Cala Xarraca en Six Senses Ibiza / Lighuen Desanto

Club de longevidad RoseBar

El club de longevidad RoseBar de Six Senses Ibiza ofrece programas para revertir los procesos de envejecimiento y lograr un mayor bienestar a largo plazo mejorando los sistemas de reparación naturales del cuerpo y activando las vías biológicas. Combinando la última tecnología, como cámara hiperbárica, tratamientos con ozono, crioterapia o luz roja; unido al asesoramiento médico y terapias ancestrales personalizadas, el objetivo es vivir mejor durante más tiempo.

Cámara Hiperbárica de RoseBar en Six Senses Ibiza / Six Senses Ibiza

El equipo asesor de RoseBar abarca un amplio espectro de profesionales con el doctor Mark Hyman, reconocido experto en medicina funcional, al frente, quien ha diseñado específicamente para el club de longevidad de Six Senses Ibiza el Programa Young Forever. Disponible a partir de abril, este programa de siete días ofrece un viaje transformador guiado por los conocimientos y las metodologías innovadoras del Dr. Hayman, en colaboración del equipo de profesionales de RoseBar, y significa un nuevo hito en la búsqueda de la longevidad y el bienestar integral.

Luz Roja para revertir los procesos de envejecimiento y lograr un mayor bienestar a largo plazo. / Six Senses Ibiza

Con un enfoque revolucionario, el programa desafía a cada individuo a reimaginar su biología, salud y proceso de envejecimiento con un enfoque práctico, proporcionando herramientas no solo para extender la esperanza de vida sino también la calidad de vida. Young Forever será presentado personalmente por Mark Hayman en un retiro de seis noches, del 6 al 12 de mayo. Un retiro profundamente experiencial, educativo e inmersivo donde los pacientes obtendrán un diagnóstico completo sobre su edad biológica y herramientas para frenar el envejecimiento a través de la dieta, el movimiento, terapias de vanguardia y naturales. Más información sobre RoseBar y el programa Forever Young: www.rosebarlongevity.com

Eventos e intercambios culturales en Six Senses Ibiza

Para celebrar la música, el arte y el intercambio cultural, Six Senses Ibiza seguirá apostando por el talento musical emergente en sus sesiones On The Rocks y en los viajes sonoros semanales en The Beach Caves y pone a disposición del público una variedad de espacios interiores y exteriores para eventos de todos los tamaños, incluyendo celebraciones privadas y bodas. Unas instalaciones fuera de lo común que incluyen cine con 60 butacas, dos mansiones de hasta 10 habitaciones, una colección de townhouses de diseño, cuevas frente al mar, estudio de sonido y grabación y club privado, entre otras.

Vista de las espectaculares mansiones de Six Senses Ibiza. / Six Senses Ibiza

Six Senses Ibiza está situado en la bahía de Cala Xarraca en el norte de Ibiza