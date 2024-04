El Hotel Mondrian, el refugio más inspirador de la isla, anuncia la apertura de la temporada 2024

Mondrian abre sus puertas en la isla blanca y dará la bienvenida a sus huéspedes en su primera temporada completa en Ibiza a partir del 28 de abril de 2024. El nuevo y sorprendente hotel de diseño -de 154 habitaciones- se encuentra en el idílico puerto natural de la isla, Cala Llonga. Mondrian es famoso por tener presencia en algunos de los destinos más excitantes del mundo, y por eso, Mondrian Ibiza es la elección ideal para quienes buscan un lugar contemporáneo y cosmopolita rodeado de naturaleza.

El hotel se asienta sobre las colinas verdes cubiertas de pinos de Cala Llonga, con vistas a una vegetación exuberante y al brillante mar Mediterráneo. La región de Cala Llonga es una obligada escapada de los bulliciosos lugares turísticos, a la vez que fácilmente accesible, con la ciudad de Ibiza y Santa Eularia a sólo unos minutos en coche.

El espacio ha sido diseñado por Beades Architects y Cuarto Interior para complementar la excepcional topografía de la isla. Los huéspedes son recibidos con una entrada inmersiva que despierta los cinco sentidos, combinando naturaleza, arte y diseño. Grandes ventanales de cristal permiten contemplar a primera vista el hermoso paisaje que les rodea. Dentro, podrás asdmirar las obras de arte comisariadas por el colectivo londinense Gone Rogue, seleccionadas para captar la esencia de Ibiza, como el sol y la luna y con piezas como 'ASH' de Corine van Voorbergen y 'Kissing of the Sun and the Moon' de Lauren Baker. El mar está representado por 'Ocean View' de Hannah Nijsten en el Lobby Lounge. El arte forma parte de la filosofía de Mondrian. En 2024, los huéspedes podrán disfrutar de un programa de eventos comisariado por expertos que pondrá en contacto a diferentes creadores y creativos de la isla.

Habitaciones que homenajean el paisaje

Diseñadas con un espíritu de refinada simplicidad, las habitaciones de Mondrian Ibiza ofrecen una interpretación del paisaje utilizando materias primas locales reimaginadas en nuevas formas: madera, cuero, lino, piedra o cemento son la selección de acabados y mobiliario. Piezas emblemáticas como los cabeceros de piel natural representan el antiguo mobiliario balear, y los armarios de listones de madera se inspiran en los varaderos donde los pescadores guardan sus barcos y utensilios junto al mar.

Todas las habitaciones disponen de cama king-size, terraza, un espacioso cuarto de baño e interiores de diseño que evocan tranquilidad y confort. La oferta se amplía con varios estudios con vistas al bosque y suites de un dormitorio con salas de estar independientes. Las suites con vistas al mar ofrecen unas vistas excepcionales de la costa, y la suite Mondrian Panoramic Seaview se completa con un gran balcón envolvente.

La Mondrian Grand Suite invita a disfrutar del máximo placer. Un santuario de 62 metros cuadrados con una amplia y completa terraza privada de 80 metros cuadrados con camas de día, una cabaña privada y una íntima zona de comedor al aire libre que combina lujo y total privacidad.

Dos nuevos restaurantes

Mondrian Ibiza y su vecino Hyde Ibiza abarcan siete conceptos de comida y bebida que redefinirán el panorama gastronómico de Cala Llonga. Dos nuevos restaurantes abrirán sus puertas en 2024: Niko en Mondrian Ibiza y Sonrojo, éste ubicado en la misma playa.

Niko es un discreto restaurante japonés meticulosamente diseñado por Cuarto Interior para infundir la cultura tradicional japonesa y mediterránea. La barra de sushi, donde los comensales pueden ver el pescado recién capturado y su posterior preparado, es una obra de arte. Realizada en piedra natural con piezas incrustadas por todo el local a cargo de la artista española Esther Rosa. Niko es un viaje a través de los sentidos en el que ingredientes de primera calidad y una presentación excepcional se fusionan en un ambiente sofisticado.

Sonrojo se yergue como un refugio junto a la playa con una banda sonora compuesta de ritmos baleares que acompaña a la hermosa costa de Cala Llonga. Sonrojo sirve deliciosa cocina española, incluyendo paella fresca y pescado a la parrilla, capturando la esencia del estilo de vida ibicenco.

The Perq, mitad coffee bar y mitad mercado local de Mondrian Ibiza, aporta una dosis de cultura cafetera metropolitana a la bohemia isla mientras que Sun & Moon, el bar de Mondrian Ibiza, abre todo el día y ofrece aperitivos y bebidas con vistas al mar como telón de fondo.

Los huéspedes que descansen junto a la piscina pueden disfrutar de los saludables y ligeros aperitivos de Bungalow, un bohemio bar junto a la piscina con servicio de tumbonas y un menú de sushi y sashimi. Y también del restaurante mexicano Cuyo, que se define por una comida humilde, de origen local y sostenible -del océano a la mesa-, y una carta de cócteles a base de mezcal o tequila elaborados con fruta de temporada y una lista de vinos naturales y biodinámicos combinados con otras botellas de viñedos emblemáticos.

Mondrian es también un lugar apto para familias, con un parque infantil interior y piscina para niños. Para que los huéspedes disfruten de una auténtica experiencia balear, Mondrian ofrece un embarcadero con acceso en ferry público a la ciudad de Ibiza, Santa Eularia y el tranquilo paraíso de Formentera.

Mondrian Ibiza abrirá sus puertas dando la bienvenida al verano ibicenco a partir del 28 de abril.

Mondrian Ibiza ya acepta reservas para la temporada 2024. Para los huéspedes que busquen las mejores ofertas, Dis-loyalty, la innovadora membresía de viajes y comida de Ennismore, ofrece a sus miembros un 50% de descuento en los hoteles recién inaugurados dentro de su Colectivo, que significa que los huéspedes pueden disfrutar de tarifas a mitad de precio en todas las estancias en Mondrian/Hyde Ibiza entre el 28 de abril y el 28 de julio de 2024.