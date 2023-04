Ciudadanos retira su candidatura al Ayuntamiento de Sant Antoni después de que Olivia del Cura, la candidata a la alcaldía, haya renunciado por «motivos estrictamente personales» a seguir en la carrera electoral . A través de un comunicado, la formación naranja ha informado que Del Cura, que en los pasados comicios fue la número dos de la candidatura municipal, informó hace unos días al Comité Autonómico del partido que no podía optar a la alcaldía. «Quiero agradecer al partido la confianza depositada en mí. No soy de darme por vencida, pero en esta ocasión, mis circunstancias personales me impiden asumir este reto», afirma Del Cura a través del comunicado .

Relacionadas Ciudadanos se deshincha y no presenta listas en Sant Josep y Santa Eulària