El salario de tres millones de empleados públicos subirá un 0,5% adicional con efecto retroactivo a 1 de enero del 2023. Hace año y medio el Gobierno pactó con los sindicatos un plan de incrementos retributivos asociado a una serie de variables. Una de ellas era la inflación, que si superaba determinado nivel en 2023 implicaría un aumento de 0,5 puntos. Y la otra era el PIB, que de la misma manera si subía por encima de un determinado ritmo también obligaría al Ejecutivo a dar otro 0,5% a sus empleados. Y este este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos del PIB del 2023, que confirman dicho incremento.

La economía española cumplió con las expectativas que se marcaron en octubre del 2022 el Gobierno y dos de los tres sindicatos más representativos en la función pública y los funcionarios se beneficiarán de ello. El acuerdo contemplaba que las nóminas subirían un poco más si la economía crecía como mínimo al mismo nivel que había pronosticado el Gobierno en sus cuentas públicas y el INE ha confirmado que así ha sido.

No obstante, cuándo se materializará dicho incremento todavía no está claro y es que los empleados públicos están todavía a expensas de que se les aplique la revalorización salarial pactada para este 2024. Ante la falta, por el momento, de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y dado que el Consejo de Ministros no ha dado luz verde a ningún real decreto que lo compense, los sueldos en la función pública han arrancado el ejercicio congelados.