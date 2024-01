El 24 de mayo de 2023 el Gobierno aprobó la nueva Ley de Vivienda 2022 - 2025 que trae importantes cambios.

Uno de los que más preocupa a las inquilinos es lo que le puede subir el precio del alquiler en este año 2024. Según los últimos datos publicados por el INE en febrero de 2023 pero que corresponden a 2021, el 15,9% de los ciudadanos vivía en régimen de alquiler. Con toda probabilidad este porcentaje a día de hoy sea mayor, ya que el aumento del precio de la compra de vivienda empuja a muchas personas a optar por el arrendamiento.

Esto es lo que te puede subir el alquiler

En 2023, la subida máxima permitida es del 2%, pero este límite sufre un aumento en 2024 hasta el 3%.

Según explican los expertos de Fotocasa, en el caso de los grandes tenedores, la subida de renta, sea o no fruto de un acuerdo entre caseros o inquilinos, tendrá como límite ese 3%. En el caso de pequeños propietarios, el límite podrá rebasarse si hay acuerdo entre ambas partes. Si no lo hay, se mantendrá el límite del 3%.

Pero hay que tener en cuenta que la subida del alquiler no es obligatoria y, según la ley, la actualización anual de la renta se debe realizar con un pacto expreso entre las partes y lo habitual es que esa cláusula de actualización se incluya en el contrato.

¿Cuándo se aplica la subida?

El alquiler sólo podrá ser actualizado por el arrendador o por el arrendatario en los términos que hayan pactado ambos y en la fecha en que cada año se cumple la vigencia del contrato.

Es importante saber que la subida puede ser acumulada. Es decir, si en 2023 el casero no te actualizó el alquiler (el 2% que se podía ese año), en 2024 podrá subírtelo un 5% (sumando el 2 y el 3% de 2023 y 2024 ). Pero estos atrasos no pueden acumularse más del año anterior y el vigente. Si no te han subido el alquiler desde el año 2000 no se pueden acumular los incrementos de 23 años.

Desde Idealista, se lleva avisando desde hace tiempo de un problema de escasez de oferta de vivienda de alquiler, que no está siendo capaz de absorber la creciente demanda en arrendamiento, “La ley de Vivienda aprobada en mayo, lejos de paliar o solucionar los problemas que el mercado viene arrastrando, tras el endurecimiento progresivo de la regulación, ha tenido un efecto perverso: la abultada sobrerregulación ha terminado por reducir el mercado del alquiler a niveles no vistos en la última década”, afirman desde el portal inmobiliario.