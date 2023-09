Yolanda Díaz defiende la subida del SMI como “la mejor herramienta para afrontar la pobreza laboral”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, aseguró en la jornada de ayer en Santiago que el nuevo Ejecutivo estatal seguirá trabajando junto con los diferentes agentes sociales para afianzar y seguir incrementando el salario mínimo interprofesional (SMI).

“Se ha demostrado que es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza laboral”, señaló Díaz, que defendió el trabajo del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez durante los últimos cinco años que ha demostrado, en un “contexto muy complicado —pandemia del COVID, volcán de La Palma y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania— se ha dado salida a la crisis de una forma sustancialmente diferente”.

Así lo hizo en una rueda de prensa ofrecida ayer junto al comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, en el que ambos presentaron la cumbre El Futuro del Trabajo y el Diálogo Social en la que bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, ministros de Asuntos Laborales de los distintos estados miembros y agentes sociales de toda Europa abordan durante las jornadas de ayer y de hoy en Santiago, los retos que se presentan en el ámbito del empleo en un presente de importantes transformaciones sociales derivadas de la situación de emergencia climática y un peso cada vez mayor del mundo digital también en el ámbito de las relaciones laborales.

“Hay dos modelos de Europa. La Europa de la crisis financiera que basó sus recetas en la austeridad con el consiguiente dolor y sufrimiento de la población y la Europa de la pandemia que decidió no dejar a nadie atrás desarrollando una protección sin precedentes en nuestros países y sin dudas, generando esperanza en los ciudadanos”, señaló la responsable de la cartera de Trabajo en funciones, que defendió que ese es el legado que quiere dejar la Presidencia española del Consejo de la UE, “una Europa con un proyecto autónomo que no dé la espalda a su ciudadanía y en la que las matemáticas y los algoritmos no puedan utilizarse contra los derechos de las personas”.

En esa idea ahondó también el luxemburgués Nicolas Schmit que señaló que las importantes transformaciones sociales en marcha están provocando un innegable temor en los ciudadanos. “Un miedo que nos debemos tomar muy en serio pues es esto lo que utilizan aquellos que quieren erosionar nuestras democracias”, señaló el comisario europeo de Empleo, que llamó a llevar a cabo “una transición justa y equitativa” en la que los trabajadores tendrán que “aceptar algunos cambios” para adecuarse a los nuevos empleos, pero en ningún caso “dejarlos abandonados”, señaló.

Retos como lo son la nueva directiva europea de teletrabajo y desconexión digital, cuya negociación ya está en marcha y sobre la cual el comisario Schmit mostró su esperanza en que los diferentes agentes sociales puedan sellar un acuerdo antes de la próxima reunión que tendrá lugar el próximo mes de octubre.