La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha negado que exista un maltrato a Madrid en Cercanías, le ha pedido a la Comunidad rebajar la "hostilidad" y ha sacado pecho del Plan de Cercanías de 6.500 millones desplegado en Madrid de los que ya se han movilizado 4.000 millones.

"Se está invirtiendo como nunca", ha asegurado la ministra tras la reunión con el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, para analizar la situación de la red ferroviaria. Sánchez ha contrastado la estrategia de su área con el "Powerpoint" sin desarrollo presentado en 2018 por su antecesor 'popular' Íñigo de la Serna.

Precisamente ese plan es una de las reivindicaciones tanto de la Comunidad de Madrid como del PP regional. La ministra ha señalado que de los 5.000 millones planteados no había "ningún desarrollo" ni "cronograma" y ha asegurado que no hubo inversiones desde 2012 a 2018 en Cercanías Madrid --durante el Gobierno del presidente Mariano Rajoy--.

Asimismo, ha reclamado rebajar el tono ante las "acusaciones gruesas" que entiende que se han vertido sobre Cercanías en las últimas semanas. "Niego categóricamente que se esté tomando el pelo a los madrileños", ha lanzado la ministra, quien ha asegurado que se está trabajando "concienzudamente" para dar el mejor servicio.

Ha reclamado que no se trate de "buscar rédito político" cuando hay incidencias en la red madrileña, cuando hay "en toda España", y ha señalado que las que hay en la región se debe a que se está ejecutando un Plan de Cercanías "muy ambicioso".

"Un powerpoint sin desarrollo", el plan del PP

Sánchez ha reconocido que hay problemas por "otros motivos", más allá de las obras, pero considera que los trabajos que se están ejecutando ayudarán a rebajar el número. "Partíamos de una situación diferente", ha apostillado Sánchez, refiriéndose al Gobierno del PP de 2012 a 2018. Ha defendido que cuando llegó el PSOE se cogió el "Powerpoint" se actualizó el plan y se incrementó porque entendieron que eran "necesarias muchas medidas que no estaban previstas".

A renglón seguido, ha explicado que el Gobierno del PP había perfilado cinco planes en distintas autonomías que sumados alcanzaban los 11.500 millones de euros. De estos la "media de ejecución al año era de 545 millones", por los que ha estimado que se habría tardado, a este ritmo, dos décadas para completarlos "cuando había otras áreas sin inversión como País Vasco o Sevilla".

Más del 60% de los fondos movilizados

Frente a ello, ha situado a su plan "realista" que comporta inversiones de Adif y Renfe. Ha desglosado que de los 6.500 millones, 3.500 millones corresponden a Adif un total de 120 de las que cerca de la mitad están ejecutadas o en fase de ejecución. En Renfe ha señalado que suponen alrededor de 3.040 millones con ejecutados más de 650 millones. "Sumados superamos los 4.000 millones que se han movilizado. Más del 60%", ha apostillado la ministra de Transportes.

Considera que queda "acreditado" que se está invirtiendo "como nunca" en Madrid a pesar de partir de un Plan "deficiente" que no tenía "nada detrás". "No tenemos una varita mágica y no podemos solucionar en dos años toda esta desinversión", ha lanzado contra el PP.

Sobre las reclamaciones de la Comunidad de Madrid, ha explicado que ella se ha ofrecido convocar una comisión de seguimiento para mejorar "si cabe" la coordinación entre autonomía y Gobierno de España en materia de transportes. Ha puesto como ejemplo el corte de la mitad de la Línea 1 de Metro de Madrid que llegará este verano.

Desliza un "preocupante desconocimiento"

Preguntada por si le ha transmitido la Comunidad las medidas legales que planteó tomar el pasado viernes contra el Ministerio, ha señalado que "no se ha hablado de ello" y entiende que subyace un "desconocimiento" por el consejero madrileño que ve "preocupante".

En este mismo sentido, en relación al "plan de choque" de 2.000 millones, le ha transmitido a Pérez que no puede "confundir mantenimiento e inversiones". Ha reafirmado que su marco para actuar es el Plan de Cercanías, el "mejor plan" y la "mejor hoja de ruta" para los madrileños.

"No me gusta que se use el agravio comparativo con otras comunidades. Es una práctica habitual aquí, en la Comunidad de Madrid, pero me gustaría desmentir categóricamente que no se haga inversión o la hayamos disminuido", ha proseguido Raquel Sánchez.

Para sustentar su afirmación ha detallado que el presupuesto para la autonomía por parte de este Ministerio ha aumentado un 151% respecto a las previstas en el último Presupuesto del PP en Moncloa y se ha incrementado en un 300% las licitaciones que se están haciendo.

Por otra parte, al ser preguntada por la reclamación del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de que le contestara la carta que le envió pidiendo inversión en Cercanías ha señalado que está "contestada" y que en la respuesta le recalcó que se iba a celebrar hoy el encuentro con la Comunidad. Por último, sobre las incidencias que la Comunidad cifra en más de 230 desde enero ha recalcado que la puntualidad en la red de Cercanías de Madrid es del 95%.