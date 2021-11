Puro estilo ‘Moby dick’: ‘La sangre helada’

Un villano algo tarado y un cirujano con el rabo entre las piernas. El sector audiovisual vuelve a enfrentar lo primitivo y lo civilizado sobre las aguas en una serie de época. La sangre helada se estrena en Movistar + con una historia que evoca a Moby Dick, de Herman Melville. Una historia náutica que tiene más de terrror que de aventura. Para los fans de las películas sobre travesías en barco, cintas como Master and Commander, la propia Moby Dick o Rebelión a Bordo son de visionado obligatorio.

Sin embargo, los aficionados a la pequeña pantalla tienen menos referencias. Eso sí, estas son dignas de mención. Quizá la serie que más se pueda asemejar a La sangre helada es The terror, la producción lanzada por Ridley Scott que pasó sin pena ni gloria por España. Como su propio nombre indica, The terror es oscura, intrigante, fría y tal vez un poco espeluznante. Al igual que pretender ser La sangre helada.

Por una parte, porque está protagonizada por Colin Farrell, un actor que ha demostrado meterse en el papel que lo que sea. Aunque no es tan camaleónico como Jonnhy Depp, Farrell consigue que lo tomes más en serio. Y no es por su falta de escándalos en el papel couché, ya que a Farrell también le gustan los vídeos sexuales y las drogas (ha estado en rehabilitación), aunque por suerte, no ha sido acusado en ningún juzgado por violencia de género.

A lo que vamos. La sangre helada adapta la novela homónima de Ian McGuire, escrita en 2016, y ha sido creada y dirigida por Andrew Haigh, director de otras series como The OA o Looking».

Patrick Sumner (Jack O’Connell) es un joven cirujano aún marcado por los horrores de su experiencia como sargento del ejército británico en la India. Con la idea de esconderse de los fantasmas del pasado, opta por alistarse como médico a bordo del Volunteer, un ballenero a punto de zarpar desde Yorkshire en una expedición a las heladas aguas del Ártico. Durante la dura travesía, Sumner conoce al arponero oficial del barco, Henry Drax (Colin Farrell), un tipo despiadado y frío que parece haber dejado en tierra todo sentido de la moral. En medio de un entorno hostil, rodeado de hombres en lucha diaria por la supervivencia, el joven e inexperto Sumner pronto se ve atrapado en un funesto viaje bajo la amenaza latente de un sangriento psicópata, sin otra salida que la gélida vastedad del océano.

Además de Farrell, en el reparto se encuentran Stephen Graham (Line of Duty) como el capitán Brownlee al mando del barco; Tom Courtenay (45 años) como Baxter, el propietario del ballenero; Sam Spruell (The Last Ship) en el papel de Cavendish, primer official de la nave; y Peter Mullan (Westworld) en un papel episódico en el ultimo capítulo.