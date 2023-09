Los canteranos del Real Madrid acusados de difundir un vídeo sexual se exponen a una segunda denuncia

Los cuatro canteranos del Real Madrid que fueron detenidos y puestos en libertad el pasado jueves por la tarde son el catalán Ferrán Ruiz, el gallego Juan Rodríguez y el balear Andrés García, jugadores del Real Madrid C junto al grancanario Raúl Asencio, perteneciente al Real Madrid Castilla. La denuncia presentada fue contra el catalán Ferrán Ruiz y el gallego Juan Rodríguez, que fueron presuntamente los culpables de grabar las relaciones sexuales consentidas junto a la menor, de 16 años. El balear Andrés García, por su parte, aunque no grabó, fue detenido por estar junto a la otra chica, esta mayor de edad y que también tiene previsto denunciar en breve tras enterarse de que ella también aparece en el vídeo que ha sido difundido

En cuanto al grancanario Raúl Asencio, fue detenido junto a sus compañeros para ser investigado por estar en el lugar de los hechos el pasado mes de junio, aunque según ha podido saber este periódico, mientras se estaban desarrollando las relaciones sexuales y las grabaciones él estaba en la zona de piscinas junto a otra de las chicas. Un reservado del Amadores Beach Club, en Mogán, fue el escenario donde ocurrieron los hechos en el mes de junio.

Los cuatro canteranos del club blanco, en sus vacaciones, quedaron con las tres chicas para pasar el día en el establecimiento de ocio. En un momento dado, mientras que Asencio se va a la zona de piscinas con una de ellas, las otras dos se quedan en el interior del reservado junto a Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. A pesar de que las relaciones fueron consentidas en todo momento, no lo fueron las grabaciones ni mucho menos la posterior difusión entre grupos.

El mismo día que se produjeron los hechos, las chicas sospechan que durante el encuentro sexual había presente un teléfono móvil, algo que preguntan a los futbolistas y ellos confirman. Sin embargo, ellos se comprometen a borrar el contenido. No fue hasta el pasado 6 de septiembre cuando el vídeo llega a la menor de 16 años, momento en el que, acompañada de su madre, decide ir a denunciar el caso ante la Guardia Civil de Santa María de Guía. La otra mujer presente en el reservado (de 18 años), aunque en un primer momento acude de testigo cuando su amiga menor interpone la denuncia, tiene también la intención de denunciar después de confirmar que también aparece en el vídeo.

Detención e investigación

La tensión se adueñó al mediodía del jueves en Valdebebas, donde se encuentra la ciudad deportiva del Real Madrid. La Guardia Civil de Las Palmas se presentó en las instalaciones del conjunto madridista cuando los jugadores estaban entrenando. Para no levantar sospechas, acudieron vestidos de paisanos y registraron los vestuarios del club para incautar los teléfonos móviles de los cuatro futbolistas, que posteriormente fueron trasladados a la comandancia de Tres Cantos (Madrid) para pasar a disposición judicial. Horas después, los deportistas quedaban en libertad a la espera de ser reclamados por la autoridad judicial. Están acusados de un delito de revelación de secretos.

Hasta este momento, la Guardia Civil sigue trabajando con los móviles requisados para analizar su contenido y determinar hasta qué punto se extendieron esas imágenes de índole sexual. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), del caso va a hacerse cargo el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), que tiene competencia sobre Mogán, municipio en el que se desarrollaron los hechos el pasado mes de junio.

Pendientes de comparecer ante el juez

Hasta ahora, la información que dispone el juzgado indica que las diligencias policiales sobre los jugadores investigados no se han completado y no es previsible que concluyan durante este viernes. Además, según ha precisado el TSJC, el magistrado al frente del juzgado todavía no ha tomado declaración a ninguno de los cuatro futbolistas de la cantera del Real Madrid, y tampoco tiene previsto hacerlo hasta que la Guardia Civil entregue el atestado correspondiente.

Al tratarse de relaciones consentidas, el caso no ha escalado a la categoría de agresión sexual. Según el Código Penal, el delito de revelación de secretos está regulado entre los artículos 197 y 201. El apartado número 2 del artículo 197 contempla una pena de entre uno y cuatro años de cárcel, pero la pena aumentaría si la víctima se trata de un menor de edad, como es el caso actual.