Cuatro jugadores de la cantera del Real Madrid fueron este jueves detenidos e interrogados, antes de ser puestos en libertad, por un presunto delito de revelación de secretos de índole sexual. Presuntamente, uno de ellos habría grabado un vídeo practicando relaciones sexuales con una menor de 16 años y lo habría difundido a varios de sus compañeros sin permiso. Un caso que recuerda al de los jugadores Sergi Enrich y Antonio Luna, si bien en su caso la víctima era mayor de edad.

El 5 de octubre de 2016, miles de teléfonos móviles comenzaron a recibir, vía Whatsapp, un vídeo en el que se veía a Sergi Enrich y Antonio Luna, entonces futbolistas del Eibar, en Primera División, practicando sexo con una tercera persona. Una mujer que no era famosa, pero a la que cualquier que la conociera podía identificar perfectamente.

El vídeo de Enrich y Luna

Tras ser conscientes de la difusión masiva del vídeo, ambos futbolistas publicaron un comunicado en sus redes sociales lamentando el hecho y pidiendo disculpas a su club y a sus aficionados, así como "por el daño que pueda suponer la divulgación del vídeo a la imagen de la tercera persona involucrada en el mismo".

La víctima, mayor de edad, era una vecina de San Sebastián, a escasos kilómetros de Eibar, que durante el vídeo, al ser consciente de que estaba siendo grabada, advertía explícitamente "para, eso no, eh". A los pocos segundos, Luna, autor del vídeo, dejó de grabar, pero eso no impidió que los futbolistas compartieran el vídeo con varios de sus compañeros de vestuario.

De hecho, en un audio difundido horas después, Sergi Enrich acusaba a su ya entonces excompañero Eddy Silvestre, al que tachaba de "puto negro hijo de puta" de ser el responsable de la difusión masiva del vídeo. Silvestre pasó por el banquillo de los acusados, pero fue absuelto al no considerarse probado que fuera el difusor de las imágenes.

Más de cuatro años de proceso

La víctima denunció, iniciándose así un proceso penal que se alargó más de cuatro años. La pena a la que se exponían por el delito de "descubrimiento y revelación de secretos que afecta a datos de carácter personal que revelan vida sexual" iba de los cuatro meses a los cinco años de prisión.

Durante el proceso, Enrich y Luna decidieron indemnizar a la víctima con una cantidad de dinero (100.000 euros) superior a la solicitada inicialmente, lo que fue visto como atenuante por el juez, que los consideró culpables, condenando a ambos a dos años de prisión por falta de precedentes.

El Eibar nunca llegó a despedir a los futbolistas. Desde el club argumentaron que no podían hacerlo legalmente y sin exponerse a tener que afrontar una indemnización millonaria si los jugadores no recibían una pena de prisión que fuera efectiva. Es decir, no podían echarles mientras pudieran seguir ejerciendo su profesión con normalidad.

Enrich permaneció en Ipurua hasta 2021 y ahora es futbolista del Real Zaragoza. Luna, por su parte, abandonó el club vasco en 2017 y ahora juega en el Volos griego.