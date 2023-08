El circuito de Zandvoort se le ha atragantado este fin de semana a Ferrari por la configuración de alta carga que exige y los problemas que afectan al SF23 en este tipo de pistas. Carlos Sainz, además, no pudo rodar el viernes en los libres 1 para ceder su volante a Robert Shwartzman, cumpliendo así la norma de la F1 por la que todos los equipos están obligados a alinear a un jóven de la cantera en una sesión al menos una vez durante la temporada. A pesar de estos condicionantes, el piloto madrileño ha sabido apretar los dientes para arañar el mejor resultado posible en una clasificación muy difícil, jugando a las adivinanzas con la estrategia en agua y seco.

Mientras su compañero Charles Leclerc ha terminado impactando contra las barreras de protección en Q3 y pilotos como Lewis Hamilton o Lance Stroll han caído eliminados en Q2, Sainz se ha mostrado muy sólido. “Ha ido incluso un poco mejor de lo esperado, viendo como estaba yendo el fin de semana, a pie cambiado, ya desde el principio perdiéndome los Libres 1 y luego con los Libres 3 en mojado”, ha señalado Carlos.

“Está siendo un fin de semana difícil para Ferrari- Parecía que íbamos a estar fuera de la Q3 y luego hemos podido progresar, hemos acertado con las estrategias y al final salimos sextos, sin duda antes de la qualy lo hubiese firmado”, ha reconocido el piloto madrileño.

“Está claro que en este tipo de circuitos de alta carga no vamos bien y va a haber que saber sufrir... ya llegaron otros donde iremos mejor. No me encuentro más cómodo, pero creo que nosotros hemos podido hacer nuestra qualy y los demás no y al final eso te lleva al sexto cuando al final podíamos estar al borde del top10”, ha admitido Sainz, rebajando sus expectativas de cara a la carrera de este domingo (15:00 h) en el trazado neerlandés: “Mañana, acabar entre los seis u ocho primeros es donde deberíamos estar”, ha zanjado.