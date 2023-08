El Torneo del Centenario va a ser algo más que tres simples encuentros amistosos en el Martín Carpena. España, Eslovenia y Estados Unidos se van a medir en un triangular que servirá para marcar territorio y sondear a los rivales de cara al Mundial. El ranking FIBA las clasifica como tres de las mejores selecciones del mundo, siendo la primera España, seguida de Estados Unidos y en el séptimo puesto Eslovenia, liderada por el mago Luka Doncic.

No es una figura desconocida en Málaga, pues llegó a jugar hasta en tres ocasiones en el Palacio del Unicaja. Sin embargo, no es ni mucho menos aquel base que dejaba 10 puntos con el Real Madrid. Los aficionados no solo tendrán la oportunidad de disfrutar de un baloncesto de nivel elite, sino también de una de las mayores estrellas que hay actualmente en la NBA.

El esloveno ya estaba tocado por la varita cuando jugaba para el equipo blanco, pero su llegada a la liga de los Curry, Lebron, Jokic y Antetokounmpo, entre otros, le ha permitido elevar su juego a otro nivel al alcance de solo los elegidos. La estrella de los Dallas Mavericks fue en su primera campaña el Rookie del Año y desde entonces es el líder del equipo tejano. De momento, lo más destacable que ha hecho con los 'Mavs' ha sido llegar a unas Finales de Conferencia en la temporada 21/22. Este pasado curso se antojaba clave para dar un paso adelante, pero ni la incorporación de Kyrie Irving consiguió evitar el fracaso de la 11ª posición sin ni siquiera entrar en play off.

Los récords de precocidad que lleva batiendo desde su aterrizaje en la NBA han sido dignos de jugador de época. Promedia 27.6 puntos, 8.6 rebotes y 8 asistencias desde su llegada a la franquicia de Mark Cuban. Un talento generacional en el que la gerencia confía para que repita el caso de Dirk Nowitzki -mentor en su llegada a la liga-, ídolo de la franquicia para la que jugó durante 21 años. Como dato curioso, Doncic se ha convertido esta temporada en el primer jugador desde la leyenda Wilt Chamberlain en hacer un triple-doble de al menos 50 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias (56, 21, 10 para el esloveno).

El estilo de juego de Luka ya era diferencial cuando estaba en España, pero se ha convertido en especial desde su llegada a Estados Unidos. No necesita tener un físico imponente para dominar los partidos, su inteligencia y su talento son los que imponen el compás del encuentro. No obstante, su mayor debilidad sigue siendo el aspecto defensivo. Es cierto que ha mejorado desde que Jason Kidd llegó al banquillo de los Mavericks, pero no quita que el equipo encaje más puntos con Luka en pista que sin él.

Verano clave

No obstante, si hay una cuestión con la que ha cargado todos estos años es su peso, siendo la apuesta a punto su gran problema cada temporada. Sin embargo, parece que este año es distinto. Las diferentes imágenes y vídeos que circulan por las redes sociales muestran a un Doncic mucho más atlético que de costumbre. El esloveno sabe que este verano es clave para guiar nuevamente a su selección y para dar ese salto de calidad, otro más si es posible, que le permita mostrar todo su potencial en la liga norteamericana, por lo que en Málaga se le verá más fino.

Un 'extraterrestre' en FIBA

Ahora bien, Luka Doncic es un 'extraterrestre' en el baloncesto FIBA. El ejemplo más claro son los dos amistosos más recientes que jugó completos. En el primero registró ante Grecia 20 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias, siendo su primer partido desde abril, mientras que contra la Montenegro del cajista Kendrick Perry dejó 34 puntos, 13 rebotes y 14 asistencias. Dos triples-dobles fuera de toda lógica que demuestran que está más que preparado para brillar en el Martín Carpena.

El Real Madrid y su carrera en la NBA le han encumbrado hasta ser lo que es ahora, pero su momento de mayor esplendor llegó con aquella Eslovenia que fue campeona del Eurobasket 2017... con solo 18 años. Él mismo ha insistido lo importante que ha sido el líder de aquella selección, Goran Dragic, el MVP del torneo que le dio paso para ser el líder del equipo. No logró clasificarse para el Mundial que ganó España en 2019, pero sí llevó a su selección a los Juegos Olímpicos de Tokio.

De aquella selección que estuvo a punto de colarse en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio han repetido convocatoria 10 de los 14 convocados por Aleksander Sekulić, 9 si contamos con que Vlatko Čančar, el segundo mejor jugador del equipo, sufrió un desgarro en el ligamento cruzado anterior. Las novedades son los jóvenes Gregor Glas, el ex ACB Ziga Samar y Bine Prepelič. Los tres forman parte de la misma camada que quedó tercera en el Europeo sub-18 de 2019. Además, están el estadounidense nacionalizado esloveno Jordan Morgan y Aljaz Kunc, que juega en la NCAA.

Lo que no se puede negar es que la celebración del centenario de la Federación Española de Baloncesto va a ser un evento que no solo pasará a la historia por reunir a tales equipos, sino por colocar a Málaga durante varios días en el foco internacional. Jugadores de primerísimo nivel harán vibrar a los espectadores, pero será un ‘mago’ el que acapare la mayor parte de las miradas: Luka Doncic está listo para el espectáculo.