Fede Valverde agredió a Álex Baena al término del partido entre Real Madrid y Villarreal que se saldó con victoria para los amarillos y prácticamente un adiós definitivo del cuadro madridista a LaLiga.

El primer documento oficial sobre el incidente que protagonizaron Fede Valverde y Alejandro Baena incluye una alusión a "roces previos" entre ambos jugadores. Según han informado a El Confidencial fuentes policiales, eso fue lo que se hizo constar en el primer acta que redactaron los agentes y en la que describieron los hechos a las 23:25 desde el aparcamiento del estadio Santiago Bernabéu.

Los policías que la firman relatan que fueron requeridos por estar actuando esa noche en el estadio madridista. Acudieron con motivo de un puñetazo, aunque previamente se hace constar una discusión previa en el ámbito de su actividad deportiva.

Por lo que se deduce los uniformados no estaban presentes en el momento del impacto violento pero aseguran que fueron llamados por el agredido, quien les informó de que había sido víctima de un puñetazo por parte del centrocampista del Real Madrid. Alejandro Baena y Federico Valverde fueron identificados. El acta se rellenó en virtud de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, procedimiento habitual cuando se produce alguna agresión de este tipo en un campo de fútbol o en los aledaños.

La norma que contempla las sanciones económicas más altas de todo el ordenamiento jurídico español que podrían llegar hasta los 650.000 euros de multa aunque ni mucho menos será la que recaiga sobre Valverde.

La defensa del uruguayo alude a un comentario hiriente referido al ámbito familiar que le hizo Baena durante la disputa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Según la versión del jugador blanco, aludió a los problemas en el embarazo de su mujer, Mina Bonino.

Pero Baena niega la acusación y su club también la pone en duda atendiendo a las fechas en que se conocieron los problemas en el embarazo de la pareja de Valverde, la periodista argentina Mina Bonino porque la noticia de los problemas en su embarazo no se dio a conocer oficialmente hasta días después de ese encuentro.

Si que es cierto que Bonino había registrado un críptico mensaje el 15 de diciembre: "Esta semana fue una de las más difíciles que nos tocó pasar (...) Ahora nos toca pasar por unos meses difíciles, pero vamos a salir de esta y de todas las que vengan y todo quedará en una anécdota".

Tebas y la denuncia ante la Policía

Javier Tebas, por su parte, ha entrado a valorar esta cuestión este martes en una rueda de prensa y se ha referido como atenuante a la posible provocación: "La Comisión Antiviolencia iba a entrar de oficio y ha entrado de oficio. No deja de ser un incidente que se produce en los aparcamientos de un estadio de la Liga. No sé si ha habido provocación, pero es una atenuante, nunca la justificación del hecho. Pero será Competición quien deba de poner las sanciones correspondientes. Es un hecho reprobable, pero en otros niveles, no podemos comparar".

Por otra parte, al llegar a Castellón, Baena presentó una denuncia formal por un presunto delito de lesiones en una comisaría de la Policía Nacional, primer paso para abrir una investigación penal que ya ha provocado que las autoridades policiales incoen un atestado. Si se encontraran indicios suficientes, podrían elevar los hechos a un juzgado y eso daría prioridad a esta segunda vía frente a la administrativa, que quedaría en suspenso.