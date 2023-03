El piloto español Fernando Alonso volvió a liderar un gran premio casi una década después. El asturiano logró adelantarse a 'Checo' Pérez en la salida del GP de Arabia Saudí, pero esta maniobra fue penalizada al poco por los comisarios de la Fórmula 1. Alonso recibió una sanción de cinco segundos, a cumplir durante un 'pit stop'.

¡CONFIRMADA LA SANCIÓN A FERNANDO ALONSO!



Sin embargo, unas horas después, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha rectificado y ha devuelto el podio al asturiano. La FIA ha atendido la reclamación presentada por el equipo del doble campeón mundial asturiano.

En esa parada, Aston Martin reincidió en el error. Un mecánico tocó la parte de atrás del monoplaza y recibió una segunda sanción tras el final de la carrera: 10 segundos en contra adicionales que obligaron temporalmente a Alonso a bajarse del que iba a ser el podio número 100 de su carrera. No obstante, la medida acabaría siendo revertida, otorgando el tercer puesto del cajón al asturiano por delante del Mercedes de George Russell.

Alonso salió desplazado en el GP de Arabia

Según el primer dictamen, Fernando Alonso partió de una posición ligeramente desplazada hacia la izquierda. No obtuvo ventaja de esta situación, pero desde la dirección de carrera se identificó la infracción. Al poco, 'Checo' Pérez adelantó al bicampeón Mundial en el circuito de Jeddah. Su estrategia fue entonces pegarse al Red Bull para aprovechar el DRS (dispositivo que mejora la aceleración temporalmente), hasta que se terminó este efecto.

La última vez que Fernando Alonso rodó líder una carrera más de dos vueltas fue en 2014, en su último año en Ferrari. El asturiano confirmó el vuelo ascendente del Aston Martin en un trazado donde nunca había terminado entre los corredores con puntos. Pero la velocidad punta del Red Bull de Pérez es mayor a la del monoplaza de la escudería británica, que se comporta mejor en curva.

El gato de un mecánico provocó la sanción posteriormente retirada a Alonso

Alonso está demostrando una gran determinación en el inicio de temporada. Consiguió acceder a la primera fila de la parrilla gracias a su sólida clasificación en un circuito muy rápido que no era el más propicio para los intereses de Aston Martin. Se aprovechó de la eliminación de Verstappen, que rompió su palier en la Q2.

El español cumplió la sanción de cinco segundos en la vuelta 19. Su equipo parecía haberlo hecho con corrección. Pero sucedió lo mismo que durante el pasado GP de Bahréin, donde su excompañero Esteban Ocon también reincidió en el error. El de Alpine tuvo que repetir la parada al no cumplir con exactitud con el tiempo de penalización. Mercedes y Russell sembraron dudas durante la carrera sobre si se había hecho bien la parada de sanción de Alonso.

Aston Martin informó del rumor al español, pero solo incitándole a dejar la diferencia con su perseguidor en más de cinco segundos. Salvo esos errores, Alonso fue más hábil en carrera que sus rivales de Mercedes-AMG. Aprovechó la salida del safety car tras el abandono de Lance Stroll, su compañero en Aston Martin. Los mayores perjudicados por esta situación fueron los Ferrari, entre ellos el de Carlos Sainz.

Alonso perdió temporalmente el podio 100 tras el final de la carrera

Alonso montó neumáticos duros en la parada que le acabó costando el podio. "Estas ruedas se sienten muy bien. Me gustan", aseguró por radio el español. Tras la reanudación, Verstappen activó el modo 'apisonadora' para combatir directamente con 'Checo' Pérez. Los dos Red Bull volvieron a demostrar que juegan en otra liga... Si las cosas van bien.

En la vuelta 37, el vigente campeón de la Fórmula 1, se quejó a su escudería. "Noto que el palier está haciendo algo raro, va un poco duro", se lamentaba Verstappen. Fernando Alonso apretó para intentar aprovechar el único modo de batir a los líderes absolutos de la partida. 'Checo' Pérez también se quejó del pedal de freno, pero sus ingenieros calmaron la incertidumbre. Alonso sudó hasta el final y logró marcar sus mismos tiempos durante varias vueltas para terminar tercero en la pista. "Cometí un error, pero tengo que revisarlo. Ha sido un gran premio duro, pero mis chicos -su equipo- me han aportado energía. Los Red Bull están por delante, pero el resto está por detrás de nosotros", dijo el español tras la carrera que prolonga su buena racha, pero que finalmente no permitió su segundo podio consecutivo (era el número 100).

Aston Martin critica a la FIA por su tardía sanción a Alonso

"Me da igual lo que ha pasado. Después de la celebración y tener a todos los patrocinadores ahí... Tuvieron 35 vueltas para pensar. El equipo (Aston Martin) no está de acuerdo. A mí, que me quiten lo bailado. La FIA no ha quedado bien. Han tenido una hora para dar la penalización", criticó Alonso tras conocerse la decisión que le privó del podio. Estas decisiones no se pueden apelar en el momento.

Finalmente, el español aseguró que, de haber conocido la penalización de diez segundos en directo, habría aumentado el ritmo al final para compensar la rémora. "Cuando me dijeron que tenía cinco segundos -la distancia que tenía con Russell- de sanción, pensé: 'voy a tirar un poco más'. Así saco seis o siete segundos. Si me llegan a decir que tenía 10 segundos, habría tirado más para sacar diez u once, pero como no sabíamos nada...", concluyó Fernando Alonso con una sonrisa socarrona.