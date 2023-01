Los mensajes que intercambiaban el núcleo duro de la anterior junta directiva del Fútbol Club Barcelona, la que presidía Josep Maria Bartomeu, desvelan la afilada animadversión que la cúpula del club sentía hacia los pesos pesados del vestuario. Se emplean insultos gruesos y se reprochan supuestos chantajes, en particular de Leo Messi. El rosarino y también Gerard Piqué eran claramente los más detestados.

En estos chats de whatapps hablaba con particular inquina Román Gómez Ponti, entonces máximo responsable de los servicios jurídicos del Barça, el más lenguaraz de todos y de cuyos dispositivos surgen estas capturas de los Mossos. En algunas de estas conversaciones intervenían también Bartomeu, Òscar Grau, el que era CEO del club, directivos como Jordi Moix, Oriol Tomàs y David Bellver, el director financiero Pancho Schroder y Javier Sobrino, director de Estrategia e Innovación.

Origen de la filtración

El día de la publicación por parte de ‘El Mundo’ del contrato de Messi, el grupo de chat echaba humo, en particular sobre el origen de la filtración. Es el día en que Gómez Pontí suelta una andanada brutalmente irrespetuosa contra Messi. Es el 31 de enero del 2021, todos ellos ya fuera del club. Entre otras cosas revela un supuesto mensaje del argentino al presidente en que le dice durante la pandemia que puede tocar el sueldo de los demás jugadores pero que no toque el suyo ni el de su amigo Luis Suárez.

“Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él, etc. Yo no podré hacerlo nunca pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas). Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de esta enano hormonado que le debe al Barça la vida... ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico whatsapp: “presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mi y a Luis no nos toques”. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más)”.

“Sí”, asiente Grau. Bartomeu se extiende un poco más: “Estoy de acuerdo en muchas cosas, pero primero el Barça y hace daño a la imagen del club este tipo de artículos”.

Laporta, señalado

En estas conversación se especula con que Joan Laporta, aún en campaña electoral, fuera el posible autor de dicha filtración. Lo hace el exdirectivo Oriol Tomàs. Bartomeu recela de esta hipótesis, aunque entre todos parecen coincidir que sea una forma de forzar su marcha y así “ahorrarse 120 kilos”.

En un momento determinado, Bartomeu admite que “muchas veces hemos hecho caso a Leo, no siempre, pero muchas veces, y este contrato sin pandemia era totalmente asumible”. Bartomeu subraya que representaba el 15% del presupuesto y que “era correcto teniendo en cuenta todo lo que él genera”.

Con todos ellos aún en el club se produce la debacle de Lisboa ante el Bayern (2-8). Gómez Ponti se ensaña con Gerard Piqué después de que dijera que hacía falta cambios en todos los estamentos del club. “Hace falta tener pocos escrúpulos y ser un grandísimo hipo de puta”. El diario ‘El Mundo’ también publicó el contrato de Piqué.

La conveniencia de dar a conocer los contratos de los jugadores en plena crisis del Covid sale a colación en diversas ocasiones en la boca de Gómez Ponti. En una larga carta a Bartomeu, señala: “El club debe afrontar bajo tu liderazgo la reducción drástica de la masa salarial del primer equipo de fútbol, y más después de la actitud impresentable, despreciable y repugnante de una plantilla de millonarios malcriados e insensibles que se han negado a pactar con el club las medidas mínimas para asegurar nuestra viabilidad económica, prescindiendo del sufrimiento de la gente”.

Contra Busquets

Sergio Busquets también recibe los golpes de Gómez Ponti en esta misiva en la que aconseja a Bartomeu el despido “de aquellos jugadores que no tienen mercado y no pueden ser traspasados (Busquets puede ser un ejemplo excelente) para despedirlos con una indemnización mínima y olvidarnos que han pasado por el club por insolidarios”.

También quedan señalados, sin citar nombres, "vicepresidentes que van ofreciendo las instalaciones a todo el mundo, o los que solo van pensando en su elección, o los que primero tienen en su cabeza su economía y el aval: tienen que marchar o quedar definitivamente aislados".