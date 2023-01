El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha reclamado a la jueza que investiga el 'Barçagate' que expulse del proceso judicial el informe de los Mossos d'Esquadra en el que le implica, junto con el exasesor jurídico del club, Román Gómez Ponti, y el exdirectivo Oscar Grau, en la filtración a un medio de comunicación de los contratos de Lionel Messi y Gerard Piqué. El escrito, firmado por su abogado José Maria Fuster Fabra, subraya que este atestado de la policial "no tiene absolutamente nada que ver" con los hechos que se investigan en esta causa sobre presunta administración desleal por la motorización de las noticias sobre el club en las redes sociales. El expresidente de Barça sostiene que no participó en la filtración de dichos contratos. El abogado de Gómez Ponti, Jorge Navarro, también ha anunciado que pedirá también esta medida,

En el informe de los Mossos, publicado por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, sostiene que la filtración a El Mundo de los contratos de Messi y Piqué podría constituir un delito de revelación de secretos, ya que se difundieron datos personales sobre los dos futbolistas y que se enmarcan dentro de su intimidad. En este sentido, el recurso presentado por Bartomeu sostiene que la policía "se atreven" con "gran ligereza" calificar la existencia de un delito de revelación de secretos, "suponemos que con la misma ligereza lo hubiera podido calificar como un delito contra la intimidad personal" extremo que tampoco tendía, a su entender "encaje jurídico", además de "falsario".

"Surrealista conclusión"

Bartomeu precisa en su recurso que los Mosos extraen de una forma "sesgada y parcial" unos supuestos determinados indicios, "extraídos por completo de contexto". A su entender, "la manipulación es tan burda" que hace referencia a la filtración del contrato de Messi y una supuesta campaña de desprestigio de Piqué y Víctor Font, por entonces candidato a la presidencia del Barça. Incide que en el mismo informe se puede observar cómo él, "lejos de participar en la filtración", considera que "es negativa", mientras que los Mossos llegan a la "surrealista y kafkiana conclusión" de que él pudo participar en esta maniobra. "No existe el mas mínimo indicios racional que Bartomeu filtrase, ordenase filtrar, o tuviera conocimiento previo" de que se iba a filtrar el contrato de Messi, que fue publicado por el diario El Mundo.

El recurso añade que a estas alturas de la instrucción del Barçagate, tras haberse practicado "exhaustivas" pruebas y tomado declaración a varias personas, "no es razonable sostener que permanecen en la oscuridad datos relevantes para la causa", tesis que "solo puede ser mantenida por quienes deseen prolongar indefinidamente" la investigación "empujados por la frustración" de no haber logrado prueba alguna en que basar sus actuaciones. De ahí que Bartomeu no solo pida a la jueza que expulse el informe de la causa del Barçagate, sino que advierta a los Mossos la "obligación" de "ceñirse al objeto de esta investigación".