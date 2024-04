El Melilla Ciudad del Deporte, primer rival del CB Sant Antoni en la lucha por el ascenso

Llegó la hora de la verdad. El momento que todos esperaban. Donde se deciden las cosas importantes. El play-off de ascenso a la categoría LEB Oro, en el que el Class Bàsquet Sant Antoni quiere refrendar las buenas sensaciones adquiridas durante toda la temporada para consolidar algo que sería histórico para el club, ascender a la segunda categoría del baloncesto nacional.

Jugadores del CB Sant Antoni en su último partido. | CBSA / jesús rodríguez pazos. eivissa

Para ello, los pupilos de David Barrio tendrán la difícil tarea de superar tres eliminatorias que serán a cara de perro y en las que se verán las caras con tres equipos, el primero de ellos el Melilla Ciudad del Deporte ENR, octavo clasificado del Grupo Oeste. El próximo sábado a las 18 horas los ibicencos visitarán la ciudad autónoma con el objetivo de asaltar el Pabellón Guillermo García Pezzi y traerse una victoria que se antoja fundamental para las aspiraciones de los de la bahía de Portmany, ya que estas eliminatorias son al mejor de tres partidos, por lo que, ganando el sábado, dejarían a los melillenses al borde del K.O. teniendo que visitar Sa Pedrera la próxima semana.

Tras una fase regular inmaculada en la que se ha conseguido el récord histórico de victorias del club (19), el equipo de Sant Antoni jugará por tercera vez en su historia el play-off de ascenso de la categoría LEB Plata. Estas eliminatorias las disputarán del segundo al octavo clasificado de ambos grupos, el Este y el Oeste, a los que se unirá el perdedor de los dos líderes, Cartagena y Zamora, que juegan su play-off de campeones particular.

El que gane de estos dos tendrá el premio del ascenso directo, mientras que el perdedor se unirá a los siete equipos que pasen esta eliminatoria y se clasifiquen para los cuartos de final. La gloria de subir a LEB Oro está a solo seis partidos de distancia para un Class Bàsquet Sant Antoni que, para conseguirlo, deberá pasar las tres eliminatorias en formato de ida y vuelta que empiezan este fin de semana, y en el que los ganadores por mayor diferencia de puntos tendrán la oportunidad de clasificarse a unos cuartos de final que posteriormente darán pie a esas vibrantes semifinales en las que estarán en juego las dos plazas restantes tras haberse atribuido la otra el campeón de Liga.

El Melilla, sin nada que perder

El rival, un Melilla Ciudad del Deporte ENR que quedó octavo del Grupo Oeste en la fase regular, con un balance de 11 victorias y 15 derrotas, y que no se ha mostrado muy fiable en su feudo, donde ha perdido siete de los 13 partidos que ha disputado.

Aunque no se podrá confiar un Sant Antoni que necesita comenzar con victoria este play-off, para tratar de revertir la dinámica de estos dos últimos años, en los que perdieron el primer partido y no lograron remontar ninguna de las eliminatorias. Confían desde Sant Antoni en la experiencia que les ha dado jugar este tipo de encuentros los dos últimos años, y son conscientes de que, a pesar de ser favoritos, en estas eliminatorias juegan otro tipo de factores: los nervios de saber que si pierdes se acaba la temporada y la tensión que esto conlleva. Por lo que el staff técnico de David Barrio deberá centrarse en ese trabajo psicológico para que esos nervios no les jueguen una mala pasada y sean capaces de ser ese equipo arrollador que lleva siendo toda la temporada.

El próximo sábado a las 18 horas, el Guillermo García Pezzi será testigo del primer combate de los seis que tendrán que afrontar los chicos de Portmany para conseguir hacer historia. La batalla está servida.

