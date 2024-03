Al Trasmapi UD Eivissa HCE se le hace larga la semana y cae en Burgos

El Trasmapi UD Eivissa HCE cayó en su visita a Burgos en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de la División de Honor Plata, en un partido que ha estado apretado hasta el pitido final. El conjunto ibicenco, que el miércoles tuvo partido de Copa del Rey ante el Benidorm, salió con las ideas muy claras en casa del segundo clasificado. Sabiendo dar el pase decisivo en el último momento, y sin dejar llegar a los cambios defensivos al equipo del Plantío, los de Tilves empezaron mandando en el marcador (1-3 minuto 4).

Los isleños tenían la defensa muy bien plantada en los ataques en estático locales, pero sufrían para defender los contraataques burgaleses, que igualaban la contienda a los diez minutos de partido (6-6). Los visitantes trataban de imponer su juego en el pabellón de uno de los “gayitos” de la categoría, que todavía no sabía lo que era perder en su feudo. Los ibicencos mostraban un gran nivel de juego, sobre todo ofensivamente, y no daba opciones a un Burgos que estaba atascado y que no conseguía desarbolar la defensa diseñada por Eugenio Tilves. Al ecuador de la primera mitad, 9-10 para los celestes.

Aunque, a partir de este momento, los burgaleses dieron un paso al frente, lo que, unido al descanso de Javi Rodríguez, dieron la primera ventaja local en el marcador, 16-14 en el minuto 25, algo que obligó al técnico gallego a pedir su primer tiempo muerto. El Burgos había hecho esos ajustes defensivos que empezaban a incomodar al Trasmapi UD Eivissa, y seguían haciendo mucha sangre en los contragolpes, provocados por las malas decisiones ibicencas a la hora de mover el balón. Los últimos diez minutos del conjunto ibicenco en este primer tiempo fueron desastrosos, y esto hacía que los locales se marchasen al descanso con una cómoda renta, 20-16, y el delirio de toda la grada. El Trasmapi Eivissa había empezado muy bien el partido, pero se había ido desinflando a medida que pasaron los minutos.

La segunda mitad comenzó muy atascada, con las defensas bastante agresivas y los de Tilves intentando acercarse en el marcador. Ninguno de los dos equipos conseguía encontrar situaciones cómodas para anotar, y eso se notaba en la efectividad de ambos, que había disminuido considerablemente desde el primer periodo. En el ecuador del segundo acto, 25-22 para los de Roi Sánchez, que estaba sabiendo contener a un equipo ibicenco al que le estaban lastrando demasiado las pérdidas en ataque. Los locales estaban ordenados atrás y anotando muchos goles al contragolpe, algo que no estaba consiguiendo contrarrestar el equipo isleño.

A falta de cinco minutos, y tras un tiempo muerto de Geno Tilves, los ibicencos se ponían a un gol de distancia (28-27), pero dos buenas paradas del portero local, Ibrahim, que estuvo espléndido en la mañana de hoy, daban aire a un Burgos que volvía a poner tierra de por medio (30-27), una renta que ya no iba a desperdiciar para terminar ganando 33-30 un vibrante partido que deja al Trasmapi UD Eivissa HCE en puestos de descenso a falta de seis partidos para el final de la temporada, y al que le condenaron los diez últimos minutos aciagos que tuvo en la primera mitad.