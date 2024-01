Si hay un piloto del mundial de motociclismo que es famoso por su pasión por el ciclismo, es sin duda Aleix Espargaró. El de Granollers vuelve a la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano tras unos años de ausencia debido a su apretada agenda en el Mundial de MotoGP. Este 2024, estará en la isla de Ibiza durante la Semana Santa, y formará pareja con Juanjo Lobato, según ha informado este martes la organización en un comunicado.

“Es una pareja soñada. Aleix está enamorado del ciclismo y es una suerte que una su participación a la de Juanjo Lobato. Estamos seguros de que subirán al cajón en alguna de las etapas. Vamos a tener una edición muy competitiva”, asegura Juanjo Planells, responsable de la organización de la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano.

En su participación en 2021, Aleix ya logró firmar una tercera plaza junto a Oliver Avilés. Y es que, aunque Espargaró no se dedica al ciclismo de manera profesional, tiene un gran nivel como amateur. En 2022, en una entrevista en el canal de Javier Ares, Aleix Espargaró reconocía que uno de sus sueños era ser ciclista profesional. De hecho, se rumoreó que ficharía por el Movistar Team, algo que él mismo confirmó estas Navidades, pero que finalmente no se cerró porque decidió seguir en el motociclismo. Después de eso, es una opción que no contempla, pero cuando se retire, pretende competir como aficionado en grandes citas. Por eso, no es de extrañar que este año regrese a la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano.

Y no lo hará de cualquier forma. Juanjo Lobato formará pareja con él. Profesional del ciclismo desde 2011 en el equipo Andalucía-Caja Granada, el gaditano, militó en Euskaltel Euskadi, Movistar, Team LottoNL-Jumbo, Nippo-Vini Fantini, para regresar en 2020 a Euskaltel-Euskadi, club en que ha echado el cierre a su carrera en la pasada temporada. Lobato llegó a disputar siete grandes (un Tour de Francia, dos Giro de Italia y cuatro Vuelta a España) y logró 15 triunfos como profesional entre los que destacan sus victorias en el Tour Down Under, Vuelta Andalucía o Dubai Tour. Esta vez, apenas unos meses después de su retirada, se estrenará en la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano.

“Es la primera vez que compito en una prueba de mountain bike y estoy muy ilusionado. Tengo muchas ganas de poder rodar por Ibiza y comprobar si todo lo que Aleix y Morcillo me han contado de la isla y de la prueba es cierto. La pintan muy bien y hacen que tengas ganas de vivirlo por ti mismo”, aseguraba Juanjo Lobato sobre su participación.

Ibiza se ha convertido en el transcurso de los años en un destino deportivo único. El legado de Bartolo cada vez está más vivo y ha logrado una fuerza que muy pocos eventos tienen en la isla. La oportunidad de recorrer la Pitiusa en bici de montaña, por lugares únicos, sumado a la amplia oferta gastronómica y de ocio, hace que se convierta en el plan perfecto para Semana Santa. Del 29 al 31 de marzo, los 1000 participantes recorrerán esta isla mágica en la vigésimo tercera edición de la mejor vuelta por etapas.